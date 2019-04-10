За Джуліаном Ассанжем шпигують у посольстві Еквадору, де він живе вже 7 років, заявляє WikiLeaks

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був предметом складної шпигунської операції в посольстві Еквадору, де він переховується з 2012 року, заявила група в середу.

WikiLeaks заявила, що її шантажували можливою публікацією відео, аудіо, фотографій, копій приватних юридичних документів і навіть медичного звіту, якщо група не виплатить три мільйони євро (3,4 мільйони доларів).

WikiLeaks заявила, що її шантажували можливою публікацією відео, аудіо, фотографій, копій приватних юридичних документів і навіть медичного звіту

Крістінн Храфнсон (Kristinn Hrafnsson), головний редактор WikiLeaks, сказав, що зустрівся з членами групи, яка продавала матеріал, і що іспанська поліція зараз розслідує справу.

«Вимога є дуже серйозною проблемою, але набагато більше занепокоєння для мене – це збирання матеріалу і шпигунство за Джуліаном Ассанжем урядом Еквадору... проти особи, якій надали пртулок», – заявив Храфнсон журналістам.

Посольство Еквадору у Лондоні не відповіло відразу на запит про коментар.

У 2017-му році директор ЦРУ Майк Помпео, який нині очолює Державний департамент США, заявив, що WikiLeaks є "недержавною ворожою розвідувальною службою, яка часто підтримується державними суб'єктами такими, як Росія".

Відносини Ассанжа з посольством, яке прийняло його у 2012-му році, охолонули з того часу, коли Еквадор звинуватив його у витоці інформації про особисте життя президента Леніна Морено. Морено сказав, що Ассанж порушив умови свого притулку.

Храфнсон наголосив, що спроби виселити Ассанжа з посольства посилювались, і що WikiLeaks отримала інформацію минулого тижня про те, що це може відбутися протягом найближчих годин або днів.

Храфнсон зауважив, що спостереження у посольстві було частиною ескалації, ціллю якої було добитися екстрадиції Ассанжа Сполученим Штатам.

Ассанж прийняв притулок у посольстві, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де влада хотіла допитати його в рамках розслідування сексуального нападу. Пізніше це розслідування було знято, але WikiLeaks побоюється, що Сполучені Штати хочуть переслідувати його.

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