Чи нададуть США Україні далекобійні АТАСMS, і в чому переваги цих ракет?

Українські збройні сили звільнили значну частину території на північному сході Харківської області, а також просунулись на півдні. Під час контрнеступу ЗСУ ефективно використовували надану созниками зброю і, зокрема, установки залпового вогню HIMARS.

Щоб підтримати український контрнаступ, США оголосили цього тижня про надання нової допомоги. Пакет обсягом 600 млн доларів включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.

Все ж до пакету, вказують оглядачі, не увійшла дальнобійна зброя ATАCMS, яка може завдавати ударів по цілях на відстані 300 км, і про потребу в якій говорили в Україні.

В інтерв'ю PBS в п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські генерали спілкуються з американськими колегами щодо можливості поставок далекобійних снарядів і не виключив, що рішення буде позитивним.

Відповідаючи на питання щодо надання ATACMS Україні, голова Об'єднаних штабів США геренал Марк Міллі в п'ятницю заявив, що не хотів би коментувати "рішення, які наразі розглядаються", пише Defense One.

Міллі прокоментував нещодавні заяви Росії про те, що надання Україні далекобійної зброї стане "червоною лінією" і зазначив, що "в наукових та аналітичних колах це називають "деклараційною політикою", коли високі посадовці заявляють наперед про те, що вони зроблять, чи ні, якщо буде вжито певних дій".

Низка політиків та оглядачів у США закликала адміністрацію надати таку зброю.

Після повідомлень про нові звірства російських окупантів в Ізюмі, не зважати на "червоні лінії" Кремля закликав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

"Скільки ще слідів смерті залишила Росія? - твітує Лінкявічус. - Буча, Маріуполь, Ізюм, що далі? Неонацисти ще насмілюються говорити про "червоні лінії" - не надавати Україні далекобійну артилерію. Підкорені звіриним інстинктом, вони стерли всі "лінії". Україна зараз потребує ATACMS, літаків, більше танків".

Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер опозиційної Республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, закликав Байдена надати нові види озброєння.

«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.

Конгресмен Демократичної партії США Джейсон Кроу заявив NBC, що він закликав надавати Україні ATACMS. "Вони не будуть просити щось, що вони не зможуть використати, або чим зловживатимуть", - додав він.

Про те, чим відрізняються ATACMS та HIMARS з ракетами GMLRS, які наразі надаються Україні, а також про те, які аргументи можуть розглядати в Пентагоні, в серії твітів 15 вересня розповів Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.

Ракети GMLRS, запущені з HIMARS: 6 ракет на стійці, кожна з боєголовкою вагою 90 кг, дальністю постріла 15-92 км, високоточна, коштує $160 000 за ракету.

ATACMS, ракети розроблені для ударів "вглиб" по радянських цілях 2-го ешелону. Ракета - 1 ракета на стійці (6 "ковпаків" для відвернення уваги), з боєголовкою вагою 226 кг, стріляє на 300 км і коштує $850 000, твітує експерт.

Гертлінг вказує на меншу витратність пострілів з HIMARS, складність отримувати цілі більш ніж за 100 км і на те, що постріли ракет США вглиб Росії можуть надати Кремлю привід для розширення війни.

"Україна марширує до перемоги і вони незабаром матимуть сучасну армію. Хтось може "хотіти" отримати ATACMS прямо зараз, але вони добре справляються у блізькому бою. ATACMS наразі не потрібні", - додає аналітик.