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Україна отримає допомогу США на розвиток чистої атомної енергії

Заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс

США спрямують 25 млн дол на розвиток чистої атомної енергії в світі. Про це під час кліматичної конференції ООН заявила заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс.

Україна - серед країн, які отримують допомогу за цією програмою, йдеться в повідомленні на інтернет-сторінці Держдепу. Також допомогу буде надано Польщі, Кенії, Бразилії, Румунії та Інодонезії.

Метою програми, заявляють в Держдепі, є підтримка масштабної, екологічно чистої та сучасної атомної енергогенерації, розвиток потенціалу використання виробленого з допомогою атомної енергії палива з гідрогену для переходу на чисту енергію, просування інноваційних та безпечних атомних технологій, таких як невеликі модульні реактори.

В Держдепі підкреслили, що Сполучені Штати віддані "інноваціям в сфері енергетики та атомних технологій, як важливому компоненту досягнення цілей світу щодо зміни кламіту".

Як повідомляв "Голос Америки", у вересні американська компанія-розробник модульних атомних електростанцій Nu Scale підписала меморандум з "Енергоатомом" на дослідження застосування таких електростанцій в Україні.

Україна розглядає можливість замінити такими реакторами теплові електространції, які спричиняють значні викиди вуглецю, пояснили в "Енергоатомі".

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