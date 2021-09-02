NuScale та Енергоатом дослідять перспективи використання модульних атомних електростанцій в Україні

Американська компанія розробник модульних атомних електростанцій Nu Scale підписала меморандум з "Енергоатомом" на дослідження застосування таких електростанцій в Україні. Про це йдеться в прес-релізі компаній.

Меморандум передбачає виконання техніко-економічного обгрутування, дослідження витратності проекту, подання на дозволи та ліцензії.

"Ми очікуємо на нагоду продемонструвати надзвичайні переваги нашої технології "Енергоатому" та народу України, які прагнуть декарбонізувати енергетику", - заявив Джон Гопкінс, керівник Nu Scale.

Україна розглядає можливість замінити такими реакторами теплові електространції, які спричиняють значні викиди вуглецю, пояснили в "Енергоатомі".

Міністр енергетики України Герман Галущенко додав: "Йдеться про перспективи розвитку атомної енергетики в Україні протягом найближчого півстоліття".

NuScale Power розробила нову модульну атомну електростанцію з легководяним реактором, яка може використовуватися для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення води, виробництва водню та застосування в інших технологічних теплових системах

Раніше цього тижня американська компанія Westinghouse та "Енергоатом" підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту. У майбутньому планується збудувати ще 4 блоки за технологією Westinghouse. Загальна вартість проекту становить до 30 мільярдів доларів.

Декарбонізація енергетики стала важливою темою обговорення між президентом України Володимиром Зеленським та міністром енергетики США Дженніфер Гренголм цього тижня. Відповідні положення закріплені в спільній заяві, виданій за результатами зустрічі.

"Цією спільною заявою ми підтверджуємо нашу зацікавленість в подоланні кліматичної кризи, створенні нових можливостей для співпраці з швидкої декарбонізації з нашим ключовим європейським союзником і допомагаємо Україні зміцнити енергобезпеку та лідерство в регіоні", - заявила Гренголм після зустрічі 31 серпня.

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