Міністр оборони США Остін подякував американським військовим за допомогу «відважним захисникам України»

Міністр оборони США подякував американським військовим за «професійність та відданість демократії» у їхній допомозі Україні. Про це Ллойд Остін сказав у п’ятницю у своїй промові на відзначення Дня ветеранів у США.

Виступаючи перед аудиторією ветеранів, яким він висловив «глибоку вдячність», за те, що вони відгукнулися на поклик країни, Ллойд Остін сказав, що нинішні американські військові, які служать у США та за кордоном, продовжують «горді традиції професіоналізму та відданості демократії».

«І ці (традиції) стоять за надзвичайною цілодобовою логістичною операцію, розгорнутою, щоб терміново надати необхідну безпекову допомогу відважним захисникам України. І ця відданість дає життя залізним зобов’язанням, які ми беремо перед нашими союзниками, у наших обіцянках американському народу, що ми будемо завжди захищати цю країну, і завжди будемо захищати цю демократію», – сказав міністр оборони США, додавши, що «це не просто слова, а клятви».

У четвер Пентагон оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який включав засоби протиповітряної оборони, що мають захистити українські міста та інфраструктуру від ударів балістичних ракет та дронів.

Байден назвав ветеранів «хребтом і душею Сполучених Штатів»

День ветеранів є одним із національних свят США, яке відзначається щорічно 11 листопада, в річницю завершення Першої світової війни. Зазвичай в День ветеранів проводяться зустрічі ветеранів та паради за участі перших осіб держави.

Церемонію на меморіальному Арлігтонському цвинтарі цього року очолила віце-президентка США Камала Гарріс. Вона сказала, що США у великому боргу перед своїми ветеранами, і що адміністрація Байдена працює над наданням допомоги з житлом, охороною здоров’я та роботою для ветеранів.

У День ветеранів президент США Джо Байден перебував у Єгипті і там він нагадав про цей важливий день для Америки.

«Американські ветерани та їхні сім’ї, ті, хто вижив, і опікуни є хребтом і душею Сполучених Штатів. І в цей особливий день, кожного дня я вшановую пам'ять всіх тих, хто жертвує для нашої країни, як мій син», – сказав Байден.

Як зауваужє агентство Associated Press, це перший День ветеранів після того, як Байден підписав закон, що розширює медичне обслуговування для військовослужбовців, які зазнали впливу ям для спалювання відходів в Іраку та Афганістані або хімікатів, які використовувалися під час попередніх конфліктів.

Законодавство, відоме як PACT Act, було пріоритетом для Байдена, оскільки його старший син Бо Байден помер від раку мозку в 2015 році, через кілька років після того, як під час військової служби в Іраку він зазнав отруєння через використання військовими ям для спалювання. До середини 2010-х років військові США спалювали у ямах відходи, що були на військових базах, які включали токсичні речовини – пластик, гуму, хімічні суміші та медичні відходи.

Привітав американських ветеранів і президент України Володимир Зеленський. У відеозверненні у мережі Twitter він від імені всіх українців привітав американських військових з Днем ветеранів і подякував за службу. Зеленський додав, що їхній приклад «надихає українців давати відсіч російській агресії».