Пентагон: уперше США надсилають системи протиповітряної оборони Avenger у пакеті допомоги на 400 мільйонів доларів

Пентагон оголосив у четвер, що США надішлють Україні військової допомоги ще на 400 мільйонів доларів, сигналізуючи, що підтримка Києва у боротьбі проти російської агресії залишиться незмінною.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії повітряні атаки на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.

«Критично важливі ракети HAWK, які будуть оновлені за рахунок Ініціативи безпекової допомоги Україні. Кошти доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії щодо пускових установок HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі», – наголосила речниця Пентагону.

Раніше в четвер міністерка оборони Іспанії Маргаріта Роблес заявила, що Іспанія надасть ще дві американські системи HAWK Україні на додачу до чотирьох поставлених минулого тижня.

За даними Пентагону, пакет допомоги вперше міститиме чотири високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger. За словами Сінгх, ці системи малої дальності допоможуть Україні захистити свої війська від безпілотників, крилатих ракет і атак з вертольотів.

Президент України Володимир Зеленський, який раніше неодноразово просив Сполучені Штати та інших союзників про надання передових систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від російських повітряних атак, подякував за новий пакет допомогу у Twitter.

"Дякую @POTUS (президенту США) і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!" - написав Зеленський.

Протягом останніх кількох тижнів Росія посилила атаки на українські міста та критично важливу електроенергетичну та водопостачальну інфраструктуру. За українськими даними, 40% енергетичної інфраструктури країни пошкоджено внаслідок нападів Росії.

На сайті оборонного відомства США у четвер 10 листопада опубліковано детальний список пакету допомоги, що включає боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

Увесь опублікований список складається з:

• ракет для ЗРК HAWK;

• чотирьох систем ППО «Авенджер» і ракет «Стінгер»;

• додаткових боєприпасів для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• 21 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

• 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;

• 100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

• 400 гранатометів;

• стрілецької зброї, оптики та понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

• обладнання для прибирання перешкод;

• захисного спорядження від холодної погоди.

Двопарійна підтримка України триває – речниця Пентагону

Оголошення про допомогу надходить у той час, коли триває підрахунок голосів після проміжних виборів до Конгресу США, що відбулися у вівторок. Як повідомляє агентство Associated Press, очікується, що за результатами підрахунку голосів, республіканці матимуть незначну більшості в Палаті представників, а контроль над Сенатом залежить від перегонів у штатах Аризона, Невада та Джорджія.

Відповідаючи на питання про поточну допомогу Україні, Сінгх сказала, що вона і надалі має підтримку обох партій.

«Я думаю, що в Конгресі обидві партії демонструють відданість зобов’язанням перед Україною, які мають довгостроковий характер, – сказала вона. – Тож навіть з урахуванням проміжних результатів, я думаю, що Україна все одно отримає допомогу в сфері безпеки та підтримку Сполучених Штатів у своїй боротьбі».

Згідно зі сайтом Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.

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