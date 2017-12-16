Австрійські консерватори запросили до участі в уряді ультраправу Партію свободи

Австрія стане єдиною країною Західної Європи, в уряді якої буде ультраправа партія. Консерватори Себастіана Курца домовилися з антиіммігрантською Партією свободи про створення коаліційного уряду.

Курц, якому 31 рік, і лідер Партії свободи Гайнц Кристіан Штрахе домовилися про створення коаліційного уряду. Це вже третій раз, що ультраправа партія буде при владі після понад десятирічного перебування в опозиції.

Обидва лідери заявили, що вони повідомлять про деталі після зустрічі з президентом та після отримання офіційної згоди своїх партій.

Партія свободи отримає контроль над більшістю апарату безпеки, включно з міністерствами закордонних і внутрішніх справ, а також оборони, заявив представник очоленої Курцом Народної партії. Народна партія відповідатиме за фінанси, юстицію і сільське господарство.

«Якщо все буде добре, а думаємо, що все буде гаразд, і ніщо не стоятиме на шляху майбутньому уряду, то він складе присягу на початку наступного тижня, заявив президент Александер Ван дер Беллен, повноваження якого стосуються, серед іншого, таких справ, як призначення і усунення уряду.

На торішніх виборах Ван дер Беллен переміг ультраправого кандидата Норберта Гофера з Партії свободи, який тепер стане міністром інфраструктури у наступному уряді. Курц очолить уряд як канцлер, а Штрахе займе посаду віце-канцлера. Бюро канцлера перебере від Міністерства закордонних справ контроль над деякими офісами, зокрема тими, які мають відношення Європейського Союзу.

Народна партія Курца займала жорстку позицію щодо хвилі мігрантів. Вона обіцяла скоротити допомогу мігрантам і не дозволити такої кризи, яка сталася у 2015 році.

Населення Австрії нараховує 8,7 мільйона, причому понад 500 тисяч – це турки і особи турецького походження. Все-таки, і Штрахе і Курц виступають проти членства Туреччини в Європейському Союзі, з чим погоджується більшість австрійців.

Коаліційна угода кладе край опозиції до Партії свободи, яка була заснована колишніми нацистами і очолена Єрґом Гайдером, який вихваляв політику Гітлера в галузі працевлаштування.

Щодо питання членства в Європейському Союзі, то Партія свободи відмовилася від пропозиції про референдум, подібний до британського Брекзиту.

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