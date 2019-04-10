Полювання за F-35. Японія знайшла уламки винищувача, який зазнав аварії

Військові Японії підтвердили у середу, що їм вдалось знайти частини винищувача F-35.

F-35А – літак, що являє собою один з найдорожчих військових проектів в історії– зник під час військових навчань над водами біля найбільшого острова Японії Хонсю.

З пілотом все ще зв'язку немає, повідомляють ЗМІ. Японські військові та берегова охорона а також патруль ВМС США проводили пошуки винищувача та пілота вночі з вівторка на середу. "Ми зробимо все можливе, щоб врятувати його життя", - запевняє міністр оборони Японії Такеші Івара в місцевих новинах, які цитує The New York Times.

Японія є найбільшим закордонним покупцем винищувачів F-35A, які виробляє американська компанія Lockheed Martin. Країна має ще 12 таких літаків і загалом схвалила придбання 42-х винищувачів F-35. Минулого року, США тимчасово припинили вильоти 220-х своїх винищувачів F-35s після аварії в вересні, пише видання.

Вартість літака F-35 може становити від 80 до 100 мільйонів доларів.

Якщо б Росія, або Китай – які мають значну присутність в регіоні – першими знайшли літак, це завдало б удару по військовій потужності США в повітрі, вважають аналітики.

"Немає зависокої ціни в цьому світі, яку готові були б заплатити Китай та Росія, за можливість отримати пропалий F-35. Важлива справа". Так прокоментував ситуацію військовий експерт США Том Мур у Twitter.

Москва, Вашингтон, Пекін та Токіо шукають F-35, щоб захистити, або зруйнувати його майбутнє, як основи потужності США та союзників в повітрі

Розібравши літак і вивчивши технологію, Росія та Китай змогли б побудувати власні версії винищувача.

Москва, Вашингтон, Пекін та Токіо шукають F-35, щоб захистити, або зруйнувати його майбутнє, як основи потужності США та союзників в повітрі, вважають американські експерти, цитовані The Business Insider.

Росії та Китаю відомий зовнішній вигляд літака. Є навіть свідчення, що Китаю вдалось викрасти плани F-35. Однак, навіть, якщо країни отримають F-35, у них немає просунутих виробничих технологій, які мають США.

Навіть отримавши матеріал, що використовується у двигунах F-35, Китай не обов'язково зможе відтворити цей матеріал і просто заміри та характеристика фюзеляжу на дозволять Росії надійно виробити корпус літака, як у F-35, наголошує видання.

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