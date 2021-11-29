Україна запустить нові державні авіалінії у співпраці з Airbus

Уряд України оголосив про плани запустити нові державні авіалінії до 2022 року з метою посилення державного контролю над авіаідустрією країни. Як пише видання Simple Flying, президент України Володимир Зеленський оголосив про такі план під час симпозіуму у Бориспільському аеропорті. Очікується, що авікомпанія отримає назву Українскі Націонвльні авіалінії.

Минулого тижня Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Airbus. Згідно з домовленістю нові авіалінії придбають чи візьмуть в оренду щонайменше 22 літаки компанії Airbus моделей A220, A320, and A330 or A350.

Голова відділу продажів А для країн Центральної Європи Кімон Сотіропулос каже, що запуск нових авіаліній з нуля означає, що компанія почне роботу з мінімальними викидами вуглецю в атмосферу. Крім того, сторони передбачили потенціал співпраці у космічній індустрії. За словами експертів, це величезний крок для розвитку авіаціної індустрії України, у яку до 2030 уряд планує інвестувати 1,3 мільярди доларів. За твердженням міністра інфраструктури Олександра Курбакова, вже за пять років нові авіалінії стануть прибутковими.

В жовтні Україна підписала Угоду про вільне небо з Європейським Союзом, яка має збільшити кількість маршрутів до і з України.

В матеріалі використані джерела Simple Flying та Aviacionline

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