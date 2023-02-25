Як Україна не дала Росії захопити контроль у повітрі. І що важливіше – F-16 чи нові ППО. Думки експертів

Українська влада попереджає про небезпеку потужних атак Росії у час першої річниці початку широкомасштабного вторгнення. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українські військові очікують на провокації Росії у вигляді масового обстрілу. Водночас за його словами, збройні сили РФ можуть бачити, що в ці дні українські сили очікують на удари, тому можуть атакувати в інший день.

Соцмедійні обговорення про те, що РФ може масовий наліт бойових літаків, схожі на фейк і на спробу психологічної атаки з боку Москви, каже Артур Артеменко, начальник штабу, перший заступник командувача повітряних сил України у 2012-2017 роках. За його словами, починаючи з 2014 року Росія концентрувала біля кордонів України велику кількість бойових літаків, але масово їх не застосовувала.

«Починаючи з 2014 року, завжди біля кордонів України знаходилася велика кількість літаків, не менше 500, а то й більше. За інформацією, яку офіційно дає радник командувача Повітряних сил України, йдеться про 40 аеродромів, з яких можуть застосувати авіацію противника. Було б дурістю робити це зараз, – каже Артеменко в інтерв'ю журналісту Голосу Америки Андрію Гетьману. –Протиповітряна оборона (України) на першому етапі війни, і протиповітряна оборона нині, це дві різні протиповітряні оборони. Якщо не було можливості завоювати, я не кажу про панування в повітрі, а просто переваги в повітрі, то сьогодні лізти на територію України – це дурість, бо умови (для російської авіації) вже погіршилися. Перші (російські) збиті льотчики приведуть до того, що виведуть з ладу не технічно, а психологічно цілі підрозділи, тому що льотчик, який боїться застосовуватися, вже не може бути бойовою одиницею. На мою думку, на сьогодні така загроза вона не більше, ніж існувала на початку війни, а ще й менша».

Артур Артеменко вважає, що система протиповітряної оборони України стала значно ефективнішою, тому Росія розуміє, що втрати у випадку масової атаки будуть значними.

«Ефективність протиповітряної оборони в двадцятих числах лютого 2022 року під час перших нальотів, була 18 відсотків, потім ефективність піднялася до 40-50, а в крайні нальоти ефективність була під 80-90 відсотків, залежно від обстановки. Тому це самогубство застосовувати (авіаційні нальоти росіян). Льотчик це дорогий товар, тому так просто кидати в бій льотчиків (неефективно). Після збиття є система, яка має евакуювати льотчика, потрібно за ним посилати когось з відповідної структури, щоб його вивезти. Тому це залякування нас тим, що завтра полетить армада, це не більше, ніж фейк», - каже він.

Модернізація протиповітряної оборони, а не F-16, є виграшною стратегією для України

Про успішність української системи протиповітряної оборони пишуть в статті для Defense News полковник ВПС США Максиміліан Бремер, який очолює відділ спеціальних програм у Командуванні повітряної мобільності та Келлі Гріко, старший науковий співробітник Програми переосмислення великої стратегії США в Центрі Стімсона та ад’юнкт-доцент з питань безпеки в Джорджтаунському університеті.

«Зіткнувшись із більш досконалими винищувачами Росії та чисельною перевагою її авіації, Україна зберегла свою протиповітряну оборону розосередженою та мобільною. ППО веде вогонь, а потім швидко пересувається на нове місце — щоб уникнути знищення. Через цю постійну загрозу російські війська в Україні не змогли застосувати на повну свою повітряну вогневу потужності, і вони зазнали великих втрат на полі бою», - йдеться в статті під назвою "Модернізація протиповітряної оборони, а не F-16, є виграшною стратегією для України".

Артур Артеменко виступає за те, щоб Україна якнайшвидше отримала бойові літаки F-16. Українські військові – досвідчені, але потребують часу для того, щоб освоїти західну техніку.

В принципі, підготовлений пілот після 10 вильотів може пересісти з Міг-29 на F-16... Набагато більшою проблемою є психологічне перелаштування на нові взаємовідносини з технікою, яка потребує не стільки пілотажу, як найефективніше застосування тією зброї, яка є на озброєнні даного типу літака

«Стратегічно важливо зробити цей крок. Складність в наступному: F-16 особливо останніх випусків, це інша платформа, це навіть не літак, а платформа для застосування зброї, яка для неї є. В принципі, підготовлений пілот після 10 вильотів може пересісти з Міг-29 на F-16. Технічно пересісти на літак і полетіти неважко. Наші льотчики це вже робили. Набагато більшою проблемою є психологічне перелаштування на нові взаємовідносини з технікою, яка потребує не стільки пілотажу, як найефективніше застосування тією зброї, яка є на озброєнні даного типу літака. Ось це складність, і для цього потрібний час».

Нагадаю, президент США Джо Байден відповів «ні» на питання про поставки F-16 Україні. Питання надання літаків обговорювали на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого, однак глава Пентагону Ллойд Остін після переговорів заявив, що немає новин з цього питання. У п`ятницю Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США заявив, що йому не має що додати до цих заяв, водночас США роблять все, щоб в рамках військової допомоги Україні інтегрувати сухопутні та авіаційні можливості до потреб тих місцевостей, де Збройні Сили України планують вести бойові дії.

Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі підтримує передачу Україні F-16. Про це він заявив в інтерв`ю журналістці Голосу Америки Юлії Ярмоленко на Мюнхенській конференції з безпеки. Водночас він закликає не фокусуватися на конкретному виді озброєнні. За його словами, українська армія потребує зброї, яка здатна вражати на великих відстанях. Зокрема, щоб повернути Крим.

«Важливий ефект від зброї, а не її вид. Якщо ви просите конкретну зброю, є ризик отримати відмову. Приміром, танки використовують інший тип пального. Або треба дуже багато інших ресурсів. Людям легше вийти з вибаченнями, але якщо ви кажете: нам потрібні такі потужності, щоб перемогти, важче відіграти назад».

Бремер та Гріко вважають, що Захід має не стільки концентруватися на передачі Україні F-16, як посилювати протиповітряну оборону. Росія вже рік намагається віднайти спосіб побороти українську ППО і застосувала нову тактику: досягнення російської переваги в повітрі шляхом виснаження. Москва проводить масові запуски ракет і безпілотників, щоб Україна використовувала зенітні ракети, і таким чином, спустошувала свої арсенали, йдеться в публікації аналітиків.

«Москва не змогла знайти та знищити достатню кількість мобільних засобів протиповітряної оборони України. Замість традиційної кампанії придушення протиповітряної оборони противника з використанням літаків, Росія запускає хвилі ракет і безпілотників по українських містах та енергетичній інфраструктурі, щоб змусити ППО країни витрачати дорогоцінні ракети «земля-повітря», - мовиться в статті. – Схоже, Москва розрахувала, що Київ надаватиме пріоритет захисту цивільного населення та критичної інфраструктури — і агресивно перехоплюватиме російські ракети та безпілотники — над «виживанням» своєї протиповітряної оборони».

Україна використовує переважно ракети комплексів С-300, радянського виробництва. Їхня кількість на складах обмежена, а європейські країни і так передали зі своїх запасів все, що мали. Тому країни НАТО почали постачати ППО західного виробництва. Але зараз Сполучені Штати та їхні союзники можуть поставити Україні такі системи ППО в невеликій кількості. Тому дослідники закликають Захід сконцентруватися на збільшенні поставок зенітних систем.

«Щоб російська стратегія переваги в повітрі була успішною, вона повинна поглинати українські ракети «земля-повітря» швидше, ніж Сполучені Штати та інші країни можуть поповнити їх».

Передача Україні F-16 допоможе здобути перевагу у повітрі над російською армією – на середніх і високих висотах – переконаний Джеффрі Фішер, колишній полковник військово-повітряних сил США, який має бойовий досвід в Іраку, Афганістані та на Балканах. В статтях для The Hill та Kyiv Post він переконує, що це має стати пріоритетом для Західних лідерів. Джеффрі Фішер вважає, що F-16, озброєнні антирадарними ракетами HARM дозволить знизити ефективність російської протиповітряної оборони. Далі будуть стратегічні зміни. Перевага у повітрі дозволить Збройним силам України збільшити свободу пересування наземних сил, сухопутні війська максимально посилять використання важких танків та БМП. Фішер переконує – перевага в повітрі відкриває простір битви для сторони, яка ним володіє, і звужує його для іншої.

До роботи над статтею долучилась журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко