Австрія допоможе Україні у розмінуванні на понад 2 мільйони доларів. Загальні потреби України в очищенні від мін оцінюють у 40 мільярдів

Західні ЗМІ інформують свої читачів про відродження радянських традицій та відтворення атмосфери страху, притаманної Раяднському Союзу.

Як пише московська кореспндентка газети Washington Post, російські парафіяни засудили священників своєї церкви, які виступали за мир замість того, щоб проповідувати перемогу у війні на Україні. Вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни, батьки доносять на дітей, діти на батьків – між росіянами панує «ворожа і параноїдальна атмосфера», а громадяни країни воюють не лише з Україною, а і між собою.

З критиками війни розправляється не лише диктаторський режим президента Путіна, а звичайні люди доносять одне на одного у стилі “найтемніших років сталінських репресій”, описує атмосферу в Росії керівниця московського бюро газети Робін Діксон.

За словами Діксон, росіяни пишуть тисячі доносів одне на одного, після яких влада порушує кримінальні звинувачення, суди виносять вироки, а люди живуть у страху переслідувань та звільнення з роботи.

Епідемія підслуховувачів і стук у двері від ФСБ

Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували "зрадників" і "ворогів", свідчить журналістка. Пости в соцмережах і навіть повідомлення у приватних чатах призводять до "стуку в двері агентів ФСБ".

Раніше також видання Німецька хвиля писало про “вибух епідемії доносів” у Росії з початком війни Кремля проти України. За інформацією видання, люди в Росії найчастіше звертаються до поліції і Роскомнагляду (федерального органу нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та ЗМІ, – ред.) з повідомленнями про факти “дискредитації армії РФ” або про “поширення проукраїнської пропаганди”.

Журналістка Washington Post нагадує, що доноси в Росії заохочуються державою, а новини про арешти та судові переслідування активно поширюються пропагандистами на федеральних телевізійних каналах і в соцмережах – у відповідь на заклик президента Путіна “очистити націю від зрадників”.

Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму.

“Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що добре — з точки зору президента — і що погано”, — цитує Washington Post Андрія Колесникова, московського політичного аналітика із Фонду Карнегі.

Сам Колесников цього тижня опублікував розвідку у виданні Foreign Affairs під назвою “Змова проти Росії”, де стверджує, що “Путін відродив сталінський антиамериканізм, щоб виправдати невдалу війну”.

Пояснення програшів Путіна - за методиками Сталіна

Кремль, пише Колесніков, змінив ідеологію, “оскільки “спеціальна військова операція” Москви в Україні перетворюється на тривалу і важку війну. Так, згідно з новою концепцією, “справжня боротьба Росії ведеться проти могутніх Сполучених Штатів, які хочуть її знищити, тоді як Україна, як і Європейський Союз і НАТО, є лише слухняними сателітами США”.

Це може бути “зручним поясненням” для Кремля того, чому війна триває так довго і чому Путін “виявився не таким вже й великим військовим стратегом”. Це також допомагає пояснити пересічним росіянам, чому взагалі почалася війна - пише Foreign Affairs .

“Кремль налаштований на повну серйозність. Зациклюючись на Сполучених Штатах, Путін використовує пізні сталінські доктрини, які становили ідеологічну основу холодної війни: США правлять світом і завжди хотіли послабити, якщо не знищити нас. [...] Як знав Сталін і виявив Путін, ставлення [росіян до США] можна змінити за допомогою ефективної пропаганди”, - пише Колесников.

Антиамериканізм як основа пропаганди війни

Він також нагадує, що в останні роки правління Сталіна антиамериканізм став наріжним каменем радянської пропаганди. За радянського лексикону Путін запозичив і зневажливе слово “англосакси”, яке з його ініціативи у 2022 році стало часто вживанням у кремлівських дискусіях і навіть увійшло у словниковий запас пересічних росіян.

У лютому 2022 року 31 % росіян позитивно ставилися до США. Через рік, за даними недержавного Левада-центру, тільки 14% респондентів ставилися до США позитивно, а 73% — негативно. Лише 18 % опитаних росіян мали позитивну думку про країни ЄС у лютому 2023 року, у порівнянні з 69 %, які не мали позитивної думки.

“У поєднанні з теоріями змови та зростаючою ізоляцією самого Путіна російська прихильність до Америки стала потужним рецептом мілітаризму”, - пише Foreign Affairs .

"Для Путіна все вбачається через призму США і Заходу", - написав Андрій Колесников у Твіттері.