Південна Корея вперше розглядає можливість надати Україні нелетальну зброю

Південна Корея планує надати Україні обладнання для розмінування та карети швидкої допомоги, а також "уважно перегляне" список деяких нелетальних видів зброї, про який просить Київ. Про це президент Південної Кореї Юн Сук Йоль повідомив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі.

Сеул та Берлін оголосили, що підпишуть угоду, спрямовану на захист військових таємниць для посилення оборонної співпраці, що допоможе "безперебійній роботі ланцюжка постачань оборонної промисловості" на тлі глобальної економічної та політичної нестабільності.

Південна Корея нещодавно уклала схожу угоду про обмін інформацією з Канадою та вирішила розширити свою оборонну промисловість на тлі зростання попиту, спричиненого війною Росії в Україні та іншою глобальною напруженістю.

При цьому досі Сеул, великий виробник артилерійських снарядів, відмовлявся надавати зброю Києву, посилаючись на свої відносини з Росією.

Під час саміту Групи семи у японській Хіросімі корейський лідер вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. "Подякував за гуманітарну та нелетальну допомогу, зокрема за машини для розмінування територій. Сподіваюсь на продовження співпраці, - твітував Зеленський. - Поінформував Юн Сок Йоля про ситуацію на фронті та як відбиває повномасштабну агресію. Також відзначив високий рівень організації візиту української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно, та подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України".

Корейський президент написав у Twitter, що під час зустрічі із Зеленським "ще раз підтвердив нашу тверду відданість свободі та заснованому на правилах міжнародному порядку. Ми разом виступатимемо за мир і процвітання українського народу".

17 травня Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакета фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів.

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час візиту до Хіросіми Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром країни Фуміо Кіcідою й подякував Японії за допомогу, проінформував прем’єр-міністра про ситуацію на фронті та обговорив подальші кроки допомоги Україні. Зеленський і Кісіда також поклали вінки в Меморіальному парку миру в Хіросімі, вшанувавши пам'ять жертв ядерної атаки під час Другої світової війни, у результаті якої загинуло близько 140 тисяч людей.

У статті використано матеріали Reuters