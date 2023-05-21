Актуально
- Голос Америки
Південна Корея вперше розглядає можливість надати Україні нелетальну зброю
Південна Корея планує надати Україні обладнання для розмінування та карети швидкої допомоги, а також "уважно перегляне" список деяких нелетальних видів зброї, про який просить Київ. Про це президент Південної Кореї Юн Сук Йоль повідомив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі.
Сеул та Берлін оголосили, що підпишуть угоду, спрямовану на захист військових таємниць для посилення оборонної співпраці, що допоможе "безперебійній роботі ланцюжка постачань оборонної промисловості" на тлі глобальної економічної та політичної нестабільності.
Південна Корея нещодавно уклала схожу угоду про обмін інформацією з Канадою та вирішила розширити свою оборонну промисловість на тлі зростання попиту, спричиненого війною Росії в Україні та іншою глобальною напруженістю.
При цьому досі Сеул, великий виробник артилерійських снарядів, відмовлявся надавати зброю Києву, посилаючись на свої відносини з Росією.
Під час саміту Групи семи у японській Хіросімі корейський лідер вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. "Подякував за гуманітарну та нелетальну допомогу, зокрема за машини для розмінування територій. Сподіваюсь на продовження співпраці, - твітував Зеленський. - Поінформував Юн Сок Йоля про ситуацію на фронті та як відбиває повномасштабну агресію. Також відзначив високий рівень організації візиту української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно, та подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України".
Корейський президент написав у Twitter, що під час зустрічі із Зеленським "ще раз підтвердив нашу тверду відданість свободі та заснованому на правилах міжнародному порядку. Ми разом виступатимемо за мир і процвітання українського народу".
17 травня Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакета фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час візиту до Хіросіми Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром країни Фуміо Кіcідою й подякував Японії за допомогу, проінформував прем’єр-міністра про ситуацію на фронті та обговорив подальші кроки допомоги Україні. Зеленський і Кісіда також поклали вінки в Меморіальному парку миру в Хіросімі, вшанувавши пам'ять жертв ядерної атаки під час Другої світової війни, у результаті якої загинуло близько 140 тисяч людей.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Голос Америки
G7 закликає Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні
Лідери на саміті Групи семи у Хіросімі, Японія, закликають Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. «Ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України», — цитує спільну заяву лідерів Групи семи видання Politico.
На цьогорічній конференції Японія прийняла лідерів країн-членів G7, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Канаду. Лідери кількох інших країн, зокрема Австралії, Індії та Південної Кореї, також були запрошені на саміт, а президент України Володимир Зеленський здійснив особистий візит після початкових планів, що він приєднається віртуально.
«Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною», – йдеться у комюніке лідерів G7.
Раніше цього року офіційні особи США висловили занепокоєння, що Китай може надати Росії смертельну допомогу під час війни.
У заяві G7 на цих вихідних також підтверджено, що лідери «підтримують Україну стільки, скільки це буде потрібно перед обличчям незаконної агресивної війни Росії» і засуджують війну Москви як «загрозу для всього світу в порушення основних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства».
Лідери заявили, що вони «готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм», зважуючи на «роль Пекіна в міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, щодо глобальних викликів, а також сфер спільного інтересу».
«Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес. Ми не роз’єднуємося і не повертаємося всередину. У той же час ми визнаємо, що економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації».
Як повідомляв раніше Голос Америки, у Пекіні кажуть, що дотримуються принципів територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і зокрема коли йдеться про Україну, але на відміну від більшості країн світу Китай досі не засудив Росію за напад на Україну і не вимагав вивести російські війська з української території.
26 квітня відбулася перша за понад рік після початку лютневого російського вторгнення телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Перед тим у березні Сі Цзіньпін здійснив триденний державний візит до Москви, який в умовах міжнародної ізоляції Росії став поодиноким виявом зовнішньої підтримки російського президента Владіміра Путіна.
В річницю лютневого російського вторгнення в Україну китайське міністерство закордонних справ оприлюднило документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».
Минулого тижня чільний китайський дипломат Лі Хуей здійснив поїздку, відвідуючи Україну, Польщу, Францію і Росію, для, як заявило китайське зовнішньополітичне відомство, «пошуку політичного вирішення української кризи».
- Голос Америки
У Молдові пройшли масові акції на підтримку європейського руху
Десятки тисяч молдован вийшли на мітинг у столиці Кишиневі в неділю на підтримку прагнень прозахідного уряду до зближення з Європою на тлі спроб Росії дестабілізувати країну. За даними поліції, на демонстрації були присутні понад 75 тисяч людей.
Президентка Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в прагненні саботувати її європейську інтеграцію шляхом розпалювання антиурядових протестів і пропаганди. Москва заперечує втручання у справи Молдови.
"Молдова не хоче, щоб її шантажував Кремль", - заявила Санду учасникам акцій. "Ми більше не хочемо бути на околиці Європи", - сказала вона, пообіцявши, що Молдова стане членом ЄС до 2030 року.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Кишиневі, також звернулася до учасників мітингу, заявивши, що Європа зустріне Молдову "з відкритими обіймами та відкритими серцями".
Учасники демонстрації закликали політичних лідерів Молдови внести поправки до Конституції, щоб затвердити там європейський напрямок руху країни.
"Я вірю в європейську Молдову і хочу для своєї країни майбутнього з прогресивним економічним і соціально-політичним розвитком, - сказала 18-річна учасниць Александріна Мірон. - Зараз ми трохи відстаємо, але потихеньку наздоженемо і станемо на рівні з Європою".
Лідер проросійської опозиційної партії Шор, бізнесмен у вигнанні Ілан Шор віртуально провів власні акції, заявивши своїм прихильникам через відеозв’язок, що він буде домагатися проведення референдуму щодо зовнішньої політики Молдови.
Минулого місяця Шора, проти якого США запровадили санкції як агента російського впливу в Молдові, заочно засудили до 15 років за його роль у крадіжці 1 мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році.
Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журнал, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послабити уряд Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
Зокрема поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.
Також у березні Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, заявив, що один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США обговорюють з союзниками та Києвом, хто, коли та скільки винищувачів надішлють Україні - Салліван
Сполучені Штати підтримають спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, але питання про те, чи буде якийсь із цих літаків відправлений безпосередньо зі США в Україну, ще не вирішено, заявив у неділю в ефірі CNN радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Президент Джо Байден під час саміту G-7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
«Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна надати Україні, можливо ми більше зосередимось на передачі третіми сторонами, але президент ще не прийняв остаточного рішення», – сказав Салліван у неділю в ефірі програми State of the Union, відповідаючи на запитання, чи США надішлють літаки безпосередньо в Україну.
Відповідаючи на питання, чому США досі не ухвалили рішення надіслати Україні літаки, Салліван відповів, що США віддали пріоритет танкам, артилерії та боєприпасам. Причина, за словами Саллівана, полягала в тому, що винищувачі не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.
«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу, — сказав Салліван. - Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби».
Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пояснив, що прийняв рішення про F-16 для України саме зараз, адже раніше винищувачі не були пріоритетом для оборони, до прикладу, в Бахмуті. Натомість тепер в разі успіху контрнаступу ЗСУ, "коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі".
Байден пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть найближчим часом використані в українському контрнаступі, натомість вони допоможуть зміцнити українську авіацію у майбутньому.
- Голос Америки
Сунак: Безпека України – це наша безпека
«Безпека України – це наша безпека», - сказав під час прес-конференції за результати зустрічей Групи семи в Хіросімі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Сполучене Королівство розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва «цього літа», щоб «підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього», цитує Ріші Сунака CNN.
Сунак привітав «дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки», досягнутий на саміті G7, особливо підтримку президентом США Джо Байденом «міжнародної коаліції» країн для надання передових винищувачів Україні.
«Україна повинна не тільки виграти війну, але й здобути справедливий і міцний мир», – сказав Сунак. Сунак оцінив присутність Зеленського на G7 у Хіросімі як "дуже потужний момент». У суботу лідери мали двосторонню зустріч, під час якої серед іншого Ріші Сунак поінформував Зеленського про «дуже позитивний прогрес» щодо надання Україні винищувачів.
«Побачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, я вважаю, що це сигнал Росії та світу, що ми об’єднані навколо Зеленського та його людей і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно», — сказав Сунак.
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент Байден під час прес-конференції за результатами зустрічей в Хіросімі, відповідаючи на питання про надання Україні винищувачів, сказав, що «F-16 зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі».
В матеіалі використані джерела CNN.
Форум