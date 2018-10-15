Росія самоізолюється, а на Україну чекає боротьба - міжнародні оглядачі про розрив Москви з Константинополем

Рішення Синоду Російської православної церкви про розрив відносин із Константипольским патріархатом може призвести до подальшої міжнародної ізоляції Росії. Про це заявив кореспондент Financial Times у Москві Макс Седдон.

У понеділок Синод Російської православної церкви назвав неможливим перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти

"На сьогоднішньому засіданні Священного синоду було ухвалено рішення щодо повного розриву євхаристичного спілкування з Константинопольским патріархатом", - заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон.

У відповідь на рішення РПЦ речник Київської патріархії Євстратій Зоря заявив на своїй сторінці у Facebook, що Синод МП повторює політику Кремля.

"Самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти", - відзначив Зоря.

Церковний конфлікт надзвичайно активно коментують міжнародні оглядачі.

Справжня боротьба, звісно, буде не через проповіді, а через майно

На думку кореспондента Financial Times у Москві, рішення російського Синоду позначило найбільшу схизму за 1000 років.

"Після того, як святійший патріарх православного християнства надав незалежність українській церкві, російська церква заявила про розрив усіх відносин із Константинополем. Це найбільша схизма за 1000 років - і може ще більше ізолювати Росію на міжнародному рівні", - твітує журналіст.

Коментатори передбачають, що попереду в Україні конфлікт релігійного характеру, який може набрати різних форм, від протистояння у суто церковній площині - до майнових суперечок.

"Справжня боротьба, звісно, буде не через проповіді, а через майно, особливо за дві Лаври в Україні", - твітує журналіст The New York Times Іван Нечепоренко.

"Попереду конфлікт, і церковні приходи стануть полем битви. Російська православна церква зараз є найбільшою деномінацією в Україні. Якщо більшість приходів відійдуть від неї, це стане величезним ударом по російські православній церкві, яка намагається позиціонувати себе як лідера православ'я", - твітує журналіст низки західних видань Ян Бейтсон.

"Схизма у православ'ї між Московою та Константинополем стала офіційною. Це більше, ніж розрив дипломатичних відносин, і буде тривати дуже довго. Тепер дуже важливо, що буде відбуватися власне в Україні і якими будуть подальші події", - твітує голова центру Carnegie у Москві Дмитро Тренін.

Як відзначає "УП", 14-го жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що після рішення про автокефалію "не буде жодного тиску" на вірян, які вирішать залишитися у церковній структурі, що зберігає єдність з РПЦ.

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