Спротив Росії українській автокефалії – це бажання зберегти вплив – експерт Center for European Reform (Лондон)

Спротив Москви автокефалії православної церкви в Україні мотивований виключно бажанням зберегти інструмент впливу і не ґрунтується на релігійних міркуваннях. Про це заявив Ян Бонд, директор досліджень закордонної політики в аналітичному центрі Center for European Reform (Лондон), колишній дипломат.

Раніше Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Православній церкві України. У четвер речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook опублікував текст рішення Вселенського патріархату, у якому йдеться про те, що Вселенський патріархат підтримує надання автокефалії українській церкві.

Кремль боїться втратити інструмент впливу в Україні. Про "підставити іншу щоку" не йдеться"

Наступним кроком до отримання Україною томосу має стати Собор українських православних церков та обрання глави Помісної церкви, який і отримає томос від Священного Синоду у Константинополі.

"Щойно повернувся з Москви: багато разів порушувалося питання опозиції Росії до автокефалії православної церкви в Україні. У цій суперечці немає нічого релігійного; Кремль боїться втратити інструмент впливу в Україні. Про "підставити іншу щоку" не йдеться", - відзначив Бонд у Twitter.

Як повідомляє ТАСС, у відповідь на рішення Синоду щодо початку надання автокефалії українській православній церкві, в Російській православній церкві та Кремлі заявили про занепокоєння, а речник президента Росії Дмитро Пєсков також заявив, що Росія готова "виключно політично-дипломатичними методами" захищати інтереси православних в Україні, якщо Києву не вдасться стримати радикалів, які погрожують захопити храми Російської православної церкви в Україні.

У Кремлі заявили, що необхідність втрутитись виникне лише "у випадку, якщо дійсно українській владі не вдасться втримати ситуацію у правовому полі, якщо це набере якихось потворних проявів, насильницьких".

На фоні коментарів з Росії Київська патріархія, слідом за Вселенським патріархатом, закликала усі сторони "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти".

Суперечка зачіпає багатьох православних в Україні, які опинилися між молотом і кувадлом через безвідповідальних політикі

Про наявність політичної складової у значній увазі влади України до питання автокефалії до церкви заявив, коментуючи позицію Бонда, Олександр Тітов, викладач історії Європи у Королівському університеті Белфаста в Ірландії.

"До релігії байдуже і Путіну, і особливо Порошенку, якому ця суперечка необхідна, щоб покращати шанси переобрання на посаду президента. При цьому суперечка зачіпає багатьох православних в Україні, які опинилися між молотом і кувадлом через безвідповідальних політиків", - твітує Тітов.

Як відомо, президент України Петро Порошенко назвав томос фактично ще одним Актом проголошення незалежності України.

"Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання томосу", - відзначив Порошенко.

Загалом іноземні ЗМІ та коментатори назвали рішення Вселенського патріархату історичним та таким, що позбавляє Кремль права претендувати на особливу культурну та цивілізаційнму місію.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що реакція Москви на дане рішення обґрунтовано викликає занепокоєння країн-сусідів Росії.

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