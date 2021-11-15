Honda випробовує у Каліфорнії автономну машину-вантажника на сонячних батареях AWV (Autonomous Work Vehicle).

Автомобіль побудований на основі моделі 4x4 Honda Pioneer із, як пише Fox News, "привітним на вигляд бампером із круглими фарами". Машина використовує камери, радар, лідар і GPS, щоб переміщуватись запрограмованим маршрутом, або також нею можна оперувати за допомогою радіоуправління.

Вантажопідйомність розробки - 400 кілограмів, а також вона може тягнути за собою причеп із вантажем у 700 кілограмів.

Швидкість машини не перевищує 45 кілометрів на годину, але головне її призначення - допомагати переміщувати матеріали на складах чи будівництві.

Раніше стало відомо, що на світовому кліматичному саміті COP26 у Глазго, уряди кількох десятків країн і керівники шести компаній-автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у найближчі два десятиліття. Однак, як наголошує The Guardian, серед них не було США, Китаю та Німеччини, а також кількох провідних автовиробників.

У матеріалі використано джерела: Fox News, The Guardian, соціальні мережі

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