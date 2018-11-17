Клімкін: Повзуча окупація Азовського моря Росією – одна з основних тем переговорів з американцями

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 16 листопада, після двосторонньої зустрічі із Держсекретарем США Майком Помпео у приміщенні Державного департаменту США, прокоментував ситуацію щодо дій Росії в Азовському морі.

Ми дуже чітко поділяємо позицію, що Азовське море - це ніяке не внутрішнє море...І так само керченські протоки мають повністю підпадати під міжнародне право

«Це – російське прагнення підняти ставки. Так би мовити, спроба повзучої окупації Азовського моря, спроба створити нове вогнище напруги і це спроба перед виборами і після виборів комбінувати мілітарні і немілітарні методи, щоб розгойдувати Україну», - сказав Клімкін журналістам у Вашингтоні.

Ця тема, за його словами, піднімалася під час його зустрічі з держсекретарем Майком Помпео, під час зустрічі із його помічником у справах Європи і Євразії Вессом Мітчеллом і під час засідання Комісії стратегічного партнерства України та США.

«Ми говоримо із НАТО, і з нашими партнерами про співпрацю в сфері побудови інфраструктури вздовж Азовського узбережжя. І головне, що нас будуть підтримувати, звичайно, на міжнародних майданчиках. Ми дуже чітко поділяємо позицію, що Азовське море - це ніяке не внутрішнє море. Це нормальне, територіальне напівзамкнене море. І так само керченські протоки мають повністю підпадати під міжнародне право. Те, що робить Росія, - і сьогодні це прозвучало на комісії - це однозначно порушення міжнародного права, і стосовно керченських проток, і стосовно Керченського моря».

Того ж дня член комітету з оборони і безпеки РФ Франц Клінцевич озвучив погрозу, що Росія може закрити Азовське море «за хвилини». Росія продовжує збільшувати свій військовий контингент в Азовському морі.

У Вашингтоні ж розпочалося засідання Комісії стратегічного партнерства України та США під головуванням глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

«Десять років тому ми розпочали цей діалог з метою просувати наші спільні інтереси та розвивати наші спільні відносини як вільні народи», - сказав під час виходу до преси у Державному департаменті держсекретар США Майк Помпео.

«Сьогодні ми досягли прогресу за трьома основними напрямками наших відносин. Перше це – безпека та протистояння російській агресії. Друге – верховенство права та гуманітарні питання. І нарешті – економіка та енергетична безпека».

У п’ятницю, 16 листопада, в рамках комісії відбувалися сесійні засідання трьох робочих груп за цими напрямками, які складалися з представників профільних міністерств та ключових експертів з обох країн.

«Діалог сьогодні також містив важливі дискусії про верховенство права, боротьбу з корупцією, відносини із сусідами та права людини. Ми говорили про те, як ми можемо працювати разом, аби поширювати демократичні принципи, свободу преси, незалежність судів. Це – основа процвітаючого, вільного суспільства. Також, посилюючи свої політичні інституції шляхом реформ, Україна стає більш стійкою перед обличчям російської загрози», - сказав Помпео.

Раніше, в інтерв’ю «Голосу Америки» міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, які ще питання обговорювалися під час засідання комісії, а саме – взаємодія щодо реформи в безпековому і оборонному секторі, постачання американського обладнання українським військовим, стратегія щодо розв’язання ситуації навколо окупованих територій Донбасу та Криму, санкції проти Росії, а також – звільнення українських заручників, які незаконно утримуються Кремлем на території РФ та в окупованому Криму. Клімікін сказав, що учасники засідання моделювали можливі військові та гібридні кроки, які Росія може здійснити перед президентськими та парламентськими виборами в Україні, та спільно шукали найбільш дієву відповідь.

За його словами, комісія, на відміну від іншого формату двосторонніх відносин, потрібна, аби дивитися на існуючі проблеми та питання двостороннього співробітництва комплексно та залучати більше фахівців.

«Десь це робоча група, десь цільовий енергетичний діалог, яке місце в цьому енергетичному діалозі будуть грати питання ядерної безпеки, а де - співпраця у постачанні ядерного палива, як спільно будемо підтримувати ГТС, як спільно будемо говорити про боротьбу проти Північного потоку-2, як ми бачимо Україну в контексті енергетичної безпеки, що ми робимо для регуляторного боку енергетики», - пояснив міністр на прикладі напрямку «економіка та енергетична безпека».

Наступне засідання комісії, сказав Павло Клімкін в ефірі програми «Час-Тайм», відбудеться наступного року в Києві, а до її роботи будуть залучатися не лише урядовці обох країн, а і представники громадянського суспільства та науковці.

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