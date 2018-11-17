Помпео: США - найбільший друг України в протистоянні російській агресії

«Україна не має більшого друга, ніж США» у протистоянні російській агресії, заявив Держсекретар США Майк Помпео, відкриваючи спільну прес-конференцію з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у США 16 листопада.

Той самий дух мужності і відданості веде українців, які продовжують захищати національний суверенітет та територіальну цілісність перед лицем російської агресії​

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Помпео відзначив рішучість народу України у боротьбі за незалежність та право на самовизначення з часів Революції Гідності 2014 року. «Той самий дух мужності і відданості веде українців, які продовжують захищати національний суверенітет та територіальну цілісність перед лицем російської агресії», - наголосив він.

Помпео нагадав, що США засвідчили своє несприйняття анексії Криму в Кримській декларації, прийнятій минулого літа, а також провадять політику санкцій, включаючи запровадження санкцій раніше цього місяця проти тих, хто сприяв російській агресії в Україні.

Помпео відзначив прогрес за трьома напрямками, про які йшлося в рамках засідання двосторонньої Комісії з питань стратегічного партнерства.

Безпека та протистояння російській агресії.

Верховенство права і гуманітарні питання.

Економічна та енергетична безпека.

«Ми просуваємо демократію в Україні, зростання добробуту і кращу готовність України до протистоая агресивимм планам Росії стосовно цієї країни», - наголосив Помпео.

Держсекретар США не оминув увагою українські реформи, втілення яких, на його переконання «забезпечить, щоб ідеали Революції Гідності назавжди стали частиною української демократії» і зробили Україну «більш стійкою до російської агресії». Це: «верховество права, подолання корупції, відносини з сусідами та захист прав людини».

США та Україна "стоять пліч-о-пліч у протистоянні російській агресії"

Серед заходів в економіці та енергетиці Помпео відзначив, що США та Україна «продовжать співпрацю з метою зупинення Північного потоку 2, який руйнує економічну та стратегічну безпеку України і може ще більше зашкодити суверенітету європейських країн, які залежать від російського газу», - сказав Помпео.

У своєму слові-відповіді, Клімкін наголосив, що США та Україна «стоять пліч-о-пліч у протистоянні російській агресії. Ця агресія має багато форм. Це гаряча війна в Україні, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, війна, яка забрала життя більше 11 000 людей, війна яка триває зараз в самому серці Європи», - заявив український міністр.

Іншою формою агресії Росії є спроби зашкодити демократичим установам в США та Європі, включаючи Україну, заявив Клімкін, окремо наголосивши на важливості протистояння спробам Росії втрутитись до виборів.

Він висловив вдячність США за низку рішень на підтримку України, включаючи Кримську декларацію, політику санкцій, оборонну підтримку, позицію стосовно свободи віросповідань в Україні, підтримку України на шляху до НАТО та ЄС.

Серед викликів, Клімкін зупинився на діях Росії в Азовському морі, постійних обстрілах а також безпідставному утримуванні українців у російських в’язницях.

Обидва політики висловили сподівання на подальший розвиток стратегічного партнерства між двома державами

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