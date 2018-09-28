ВМС України пояснили затримку в передачі американських кораблів

27 вересня в порту американського міста Балтимор відбулась передача Україні двох кораблів Берегової охорони США.

Знадобилось більше чотирьох років і багато зусиль, щоб організувати цю передачу.

"Вимушений сказати, що дуже важко і складно було працювати протягом чотирьох років, бо необхідно було перемогти бюрократичну машину яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів", - заявив пресі начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук.

"Самої процедури отримання катерів цих катерів від Міністерства оборони США до Міністерства оборони України не існувало, тому необхідно було робити прецедент. Само Міністерство оборони (України) не мало повноважень щодо укладання контрактів а також прямих фінансових розрахунків і командування ВМС також таких процедур не мало. Тому необхідно було випустити постанови Кабінету Міністрів України та внести зміни до законодавства", - пояснив посадовець.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг заявила, що однією з причин відтермінування передачі катерів було те, що українська сторона наполягала на співпраці через державну компанію "Укроборонпром" в той час, як "США прагнули працювати через офіційний канал в уряді України" через побоювання стосовно репутації "Укроборонпрому".

"Човни мали бути передані роки назад. Згідно до мого дослідження, пропозиція від США надійшла ще в березні 2014 року", - сказала Гарінг в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Човни не було надано одразу через бюрократичні зволікання і, можливо, фінансові інтереси, вважає аналітик, звертаючись до дослідження "Радіо Свобода". Передача човнів є вигідною Україні, хоча українська сторона має взяти на себе витрати у майже десять мільйонів доларів, пов'язаних з доставкою кораблів до Україні, однак, це дешевше ніж 26 мільйонів доларів, які могли знадобитись для побудови таких кораблів Україною, нагадує дослідниця.

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"Було важко перемогти бюрократичну машину щодо відсторонення спецекспортерів, - наголошує Радчук, - бо вартість в такому випадку, збільшилась би щонайменше на 20 відсотків і ми би втратили гарантії постачальника, бо це була б номінальна організація, яка не несла відповідальності за цей товар".

На думку Гарінг, українська сторона зробила поступ в прийнятті цих човнів саме тепер з двох причин:

Передача човнів позитивно вплине на популярність Порошенка. "Він не може бути президентом війни, чи президентом, який врятував Україну, якщо він не врятує військово-морські сили, особливо, якщо надходить пропозиція надати ці два кораблі, щоб допомогти у відбудові флоту", - наголошує дослідниця.

"Ситуація в Азовському морі стає справді небезпечною і українцям потрібен кожен корабель, все устаткування, яке вони можуть отримати", - вважає Гарінг.

Радчук також пояснив, що для цих катерів більш придатне Чорне море, ніж Азовське. Базуватимуться кораблі в Одесі і прибудуть до України в серпні-вересні наступного року. Цей час необхідний для закупівлі обладнання і переоснащення. Українські екіпажі пройдуть сертифікацію за стандартами НАТО.

"Ці кораблі за своїми характеристиками дозволяють здійснювати патрулювання в Чорному морі без обмежень по мореплавності, - наголосив посадовець. - Вони дуже економічні при тому, що дозволяють рухатись морем зі швидкістю 29 вузлів протягом всього часу наскільки вистачить палива.Ці катери дозволяють встановлювати додаткове оснащення".

Зброю на катери будуть встановлювати вже в Україні, пояснив посадовець. В Балтиморі катери приведуть до стану "як нові", встановлять навігаційне обладнання і відновлять системи безпеки.

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