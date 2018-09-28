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ВМС України пояснили затримку в передачі американських кораблів

Василь Радчук

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27 вересня в порту американського міста Балтимор відбулась передача Україні двох кораблів Берегової охорони США.

Знадобилось більше чотирьох років і багато зусиль, щоб організувати цю передачу.

"Вимушений сказати, що дуже важко і складно було працювати протягом чотирьох років, бо необхідно було перемогти бюрократичну машину яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів", - заявив пресі начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук.

Фото з церемонії передачі катерів
Фото з церемонії передачі катерів

"Самої процедури отримання катерів цих катерів від Міністерства оборони США до Міністерства оборони України не існувало, тому необхідно було робити прецедент. Само Міністерство оборони (України) не мало повноважень щодо укладання контрактів а також прямих фінансових розрахунків і командування ВМС також таких процедур не мало. Тому необхідно було випустити постанови Кабінету Міністрів України та внести зміни до законодавства", - пояснив посадовець.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг заявила, що однією з причин відтермінування передачі катерів було те, що українська сторона наполягала на співпраці через державну компанію "Укроборонпром" в той час, як "США прагнули працювати через офіційний канал в уряді України" через побоювання стосовно репутації "Укроборонпрому".

"Човни мали бути передані роки назад. Згідно до мого дослідження, пропозиція від США надійшла ще в березні 2014 року", - сказала Гарінг в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Човни не було надано одразу через бюрократичні зволікання і, можливо, фінансові інтереси, вважає аналітик, звертаючись до дослідження "Радіо Свобода". Передача човнів є вигідною Україні, хоча українська сторона має взяти на себе витрати у майже десять мільйонів доларів, пов'язаних з доставкою кораблів до Україні, однак, це дешевше ніж 26 мільйонів доларів, які могли знадобитись для побудови таких кораблів Україною, нагадує дослідниця.

Передача Україні американських катерів: коментарі експертів. Відео
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Передача Україні американських катерів: коментарі експертів. Відео

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"Було важко перемогти бюрократичну машину щодо відсторонення спецекспортерів, - наголошує Радчук, - бо вартість в такому випадку, збільшилась би щонайменше на 20 відсотків і ми би втратили гарантії постачальника, бо це була б номінальна організація, яка не несла відповідальності за цей товар".

На думку Гарінг, українська сторона зробила поступ в прийнятті цих човнів саме тепер з двох причин:

  • Передача човнів позитивно вплине на популярність Порошенка. "Він не може бути президентом війни, чи президентом, який врятував Україну, якщо він не врятує військово-морські сили, особливо, якщо надходить пропозиція надати ці два кораблі, щоб допомогти у відбудові флоту", - наголошує дослідниця.
  • "Ситуація в Азовському морі стає справді небезпечною і українцям потрібен кожен корабель, все устаткування, яке вони можуть отримати", - вважає Гарінг.

Радчук також пояснив, що для цих катерів більш придатне Чорне море, ніж Азовське. Базуватимуться кораблі в Одесі і прибудуть до України в серпні-вересні наступного року. Цей час необхідний для закупівлі обладнання і переоснащення. Українські екіпажі пройдуть сертифікацію за стандартами НАТО.

"Ці кораблі за своїми характеристиками дозволяють здійснювати патрулювання в Чорному морі без обмежень по мореплавності, - наголосив посадовець. - Вони дуже економічні при тому, що дозволяють рухатись морем зі швидкістю 29 вузлів протягом всього часу наскільки вистачить палива.Ці катери дозволяють встановлювати додаткове оснащення".

Зброю на катери будуть встановлювати вже в Україні, пояснив посадовець. В Балтиморі катери приведуть до стану "як нові", встановлять навігаційне обладнання і відновлять системи безпеки.

Дивіться також: У США відбулася церемонія передачі двох катерів Україні

У США відбулася церемонія передачі двох катерів Україні. Відео
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У США відбулася церемонія передачі двох катерів Україні. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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