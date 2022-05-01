ООН підтверджує евакуацію частини цивільних з "Азовсталі", Київ каже, що на заводі лишається кількасот людей, зокрема, 20 дітей

Організація Об’єднаних Націй підтвердила евакуацію цивільних українців із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Операцію координували за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста разом із російськими та українськими урядовцями.

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Telegram поширив відео евакуції із заводу.

"Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на «Азовсталі». Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше в неділю ООН повідомляла про операцію, яка може допомогти евакуювати із комбінату до тисячі цивільних. Тим часом російська влада заявила про евакуацію 80 людей.

Після завершення вивезення частини цивільних російська армія знову почала обстрілювати "Азовсталь", розповів командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, який перебуває на території заводу. До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню.

За словами Шлеги, у бункерах комбінату залишається кількасот цивільних жителів, зокрема, близько 20 дітей.

Тим часом, евакуація мирного населення з інших районів Маріуполя була перенесена на понеділок 2 травня, повідомила Маріупольська міська рада.

За даними ООН, близько 1000 мирних жителів протягом двох місяців жили в укриттях під металургійним заводом.

Напередодні заступник командира полку "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, Святослав Паламар повідомив, що для евакуації із заводу "Азовсталь" передали 20 жінок і дітей. При цьому на території заводу залишаються поранені внаслідок обвалу військового польового шпиталю.

Крім того, за даними української влади, близько 100 тисяч інших мирних мешканців далі можуть і досі перебувати у Маріуполі.

Загалом, повідомив у неділю Зеленський, із зони бойових дій вдалося евакуювати 350 тисяч українців.

Переговори про евакуацію з Маріуполя та "Азовсталі" тривали кілька тижнів. Кремль стверджує, що відкривав гуманітарні коридори, яківедуть на контрольовану Росією територію. Україна наполягала, щоб жителі мали змогу потрапити на територію, підконтрольну українській владі.

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу 21 квітня заявив про взяття Маріуполя, окрім території "Азовсталі". Президент Росії Володимир Путін тоді заявив, що штурм заводу не потрібен і наказав його заблокувати. Натомість українська сторона повідомляла, що обстріли й авіаудари по заводу не припинялись.

У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свободи та англомовної служби Голосу Америки