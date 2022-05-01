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ООН підтверджує евакуацію частини цивільних з "Азовсталі", Київ каже, що на заводі лишається кількасот людей, зокрема, 20 дітей
Організація Об’єднаних Націй підтвердила евакуацію цивільних українців із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Операцію координували за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста разом із російськими та українськими урядовцями.
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Telegram поширив відео евакуції із заводу.
"Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на «Азовсталі». Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - повідомив президент України Володимир Зеленський.
Раніше в неділю ООН повідомляла про операцію, яка може допомогти евакуювати із комбінату до тисячі цивільних. Тим часом російська влада заявила про евакуацію 80 людей.
Після завершення вивезення частини цивільних російська армія знову почала обстрілювати "Азовсталь", розповів командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, який перебуває на території заводу. До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню.
За словами Шлеги, у бункерах комбінату залишається кількасот цивільних жителів, зокрема, близько 20 дітей.
Тим часом, евакуація мирного населення з інших районів Маріуполя була перенесена на понеділок 2 травня, повідомила Маріупольська міська рада.
За даними ООН, близько 1000 мирних жителів протягом двох місяців жили в укриттях під металургійним заводом.
Напередодні заступник командира полку "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, Святослав Паламар повідомив, що для евакуації із заводу "Азовсталь" передали 20 жінок і дітей. При цьому на території заводу залишаються поранені внаслідок обвалу військового польового шпиталю.
Крім того, за даними української влади, близько 100 тисяч інших мирних мешканців далі можуть і досі перебувати у Маріуполі.
Загалом, повідомив у неділю Зеленський, із зони бойових дій вдалося евакуювати 350 тисяч українців.
Переговори про евакуацію з Маріуполя та "Азовсталі" тривали кілька тижнів. Кремль стверджує, що відкривав гуманітарні коридори, яківедуть на контрольовану Росією територію. Україна наполягала, щоб жителі мали змогу потрапити на територію, підконтрольну українській владі.
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу 21 квітня заявив про взяття Маріуполя, окрім території "Азовсталі". Президент Росії Володимир Путін тоді заявив, що штурм заводу не потрібен і наказав його заблокувати. Натомість українська сторона повідомляла, що обстріли й авіаудари по заводу не припинялись.
У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свободи та англомовної служби Голосу Америки
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Наслідки війни Росії в Україні можна порівняти із наслідками світової війни - голова USAID
Голова Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки війни Росії в Україні, яка триває дев'ятий тиждень, можна порівняти із наслідками світової війни.
В інтерв'ю американському телеканалу ABC Пауер сказала, що вплив від війни відчутний в усьому світі, зокрема, через зростання цін на продовольство у низці країн.
"Росія намагається використати ситуацію на свою користь і говорити, що це санкції (країн Заходу проти Кремля - ред.) спричиняють високі ціни на продовольство. Це зовсім не так. Це викликано безпричинним вторгненням Росії в Україні і її небажанням зараз сісти за стіл переговорів і залишити Україну", – наводить її слова видання The Hill.
Пауер повідомила, що USAID просить про "суттєве збільшення гуманітарної допомоги" і підкреслила необхідність фінансової підтримки з боку Конгресу.
Тим часом, у неділю президент США Джо Байден у Twitter наголосив, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності, пише Радіо Свобода.
"Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, світ повинен і буде притягувати Росію до відповідальності", – написав американський глава.
Раніше Голос Америки повідомляв про візит до Києва конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, що президент України Володимир Зеленський назвав "сигналом потужної підтримки" Києва з боку Вашингтона.
Повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Росія називає "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали The Hill, Радіо Свобода, російської служби Голосу Америки
"Тиск продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться", - конгресмен Мікс після візиту до Києва
Захід не зупинить санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні. Про це у відповідь на запитання Голосу Америки представники американської конгресової делегації на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі заявили під час прес-конференції у Польщі за підсумками візиту до Києва 1 травня.
Демократ Адам Шифф, який очолює Комітет Палати представників Конгресу з розвідки, прокоментував для Голосу Америки заяви російських посадовців щодо загрози використання ядерної зброї: "Думаю, з боку російського міністра закордонних справ говорити так, як він це робить, - глибоко безвідповідально, і ми не будемо залякані їхніми погрозами, ми продовжимо допомагати Україні захищати себе".
Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".
"Чого Путін не очікував, це нашої єдності. [...] Він думав, що він зможе нас розділити, але йому не вдалось цього зробити", - сказав конгресмен-демократ Грегорі Мікс, і зауважив, що якщо президент Росії Володимир Путін вдасться до використання зброї масового ураження (unconventional weapon - ред.), як-то хімічної чи ядерної зброї, він зіткнеться із відповідними наслідками.
Тому, додав Мікс, про послаблення санкцій США та союзників проти Кремля не йдеться: "Все лише зростатиме: тиск ззовні, тиск зсередини, йому буде нікуди дітись, ми продовжуватимемо, допоки він, Путін, не здасться".
"Не давайте хуліганам себе залякати. Якщо вони погрожують, ви не можете відступити", - сказала Пелосі у відповідь на запитання Голосу Америки під час прес-конференції. Вона додала, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога.
"Америка підтримує Україну. Ми підтримуватимемо Україну аж до перемоги. Наша делегація вчора мала важливу нагоду і велику честь зустрітися з президентом України. Наші дискусії були зосереджені на таких темах як безпека, гуманітарна допомога, економічна допомога і, врешті, відновлення після перемоги", - розповіла Пелосі.
За її словами, президент Джо Байден невдовзі підпише прийнятий законопроект про ленд-ліз Україні, а тим часом у Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів: "Ми дуже горді, що це відбувається на додачу до того, що ми вже зробили, включаючи санкції, припинення купівлі російської нафти, зупинення нормальних торгових відносин із Росією".
"Путін [...] перейшов межу багато разів. Він вчинив воєнні злочини, він атакував пологові будинки, за його керівництва були вчинені масові вбивства, і США та інші країни повинні будуть допомогти у збиранні доказів", - під час прес-конференції заявив конгресмен-демократ Джим Макговерн. - "Ми маємо спитати, чи світ змусить його відповісти за його воєнні злочини. Бо якщо ми цього не зробимо, вірогідність того, що він чи хтось інший вчинить це знову, зросте".
Макговерн додав: "Ми хочемо, щоб ця війна зупинилась, щоб вбивства зупинились. А наслідки цієї війни можуть стосуватись не лише народу України, а й усього світу. Він (Путін - ред.) загострює проблему голоду у світі, тож ми маємо притягти його до відповідальності. [...] Це війна Путіна, і ми протистоїмо хулігану".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Пелосі стала найвищою американською посадовицею, що відвідала Київ від початку російської війни.
28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
"Ми з вами аж до перемоги", - спікерка Палати представників Конгресу зустрілась із Зеленським у Києві
Сполучені Штати підтримуватимуть Україну аж до її перемоги у війні з Росією. Про це заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка 1 травня побувала у Києві з неоголошеним візитом.
Як написала Пелосі у Twitter, американські законодавці прибули в Україну, "щоб вшанувати українців, які самовіддано захищають демократію, і заявити: ми з вами аж до перемоги".
Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Пелосі заявила: "Ми вважаємо, що ми відвідуємо вас, щоб подякувати вам за вашу боротьбу за свободу".
"Коли ми повернемось до США, ми зробимо це краще поінформованими, глибоко натхненними і готовими робити те, що потрібно, щоб допомогти українському народові у його захисті демократії для їхньої держави і для всього світу", - додала вона.
У відповідь Зеленський подякував Сполученим Штатам і особисто спікерці за "сигнал потужної підтримки" і наголосив, що "США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації".
"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і Президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", - сказав український президент.
За особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці та підтримку України Зеленський нагородив Пелосі орденом княгині Ольги.
Під час зустрічі із Зеленським Пелосі також повідомила, що невдовзі в Україну надійде додаткова американська допомога. За словами спікерки, в Конгресі зараз працюють над трансформацією значного фінансового запиту президента Байдена у пакет законів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, 28 квітня президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 млрд на підтримку України: більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
Також днями Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про ленд-ліз, що дозволить США надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою.
Про поїздку конгресової делегації в Україну не повідомлялося заздалегідь. Як відзначає AP, Пелосі - найвища американська посадовиця, що відвідала Київ від початку російської війни, адже спікер Палати представників Конгресу посідає друге місце після віце-президента у переліку наслідування повноважень президента США, тобто фактично - третя людина в ієрархії політичної системи Сполучених Штатів.
Після відвідин Києва американська делегація вирушила до Польщі, зокрема, щоб обговорити питання співпраці США, Польщі та НАТО у підтримці України.
24 квітня Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав "обнадійливими і результативними".
Повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Росія називає "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали AP, "Радіо Свобода"
Президент США згадав про загибель журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич у промові до Асоціації кореспондентів Білого дому
Президент Сполучених Штатів Джо Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своїй промові перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу Білого дому.
Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він перелічив злочини, зокрема, проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України. Серед них президент США назвав загибель Віри Гирич внаслідок обстрілу в Києві.
«Одна журналістка з Радіо Свобода була вбита всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії і відео того, що там (в Україні – ред.) відбувається, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини», – сказав Байден.
У своїй промові він додав, що світ «побачив сміливість українського народу завдяки сміливості американських репортерів у цій кімнаті та їхніх колег по всьому світу і на місці подій».
Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.
Внаслідок обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.
Міноборони Росії, де війну в Україні називають "спецоперацією" з "демілітаризації", заявило, що удар по Києву 28 квітня нібито знищив виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем». Українська влада цю інформацію не підтверджувала.
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