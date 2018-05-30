«Вбивство Аркадія Бабченка»: журналіст прийшов на брифінг СБУ про розслідування (оновлено)

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, повідомив на брифінгу 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він попросив журналіста зайти до залу. Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство.

«Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, як буйволи пахали. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація», – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.

За словами Василя Грицака, Службі безпеки України вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

«Буквально три години тому він був затриманий», – сказав Василь Грицак.

Інформація про вбивство Бабченка з'явилася ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього.

Журналіст залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.