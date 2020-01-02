У Пентагоні попередили - спроби захопити Посольство США в Іраку будуть подібні до "зіткнення з бензопилою"

Високопосадовець Пентагону попередив підтримуваних Іраном бойовиків та їх прихильників, що спроби штурмом взяти Посольство США у Багдаді буде подібним на "зіткнення з бензопилою".

У вівторок десятки людей увірвались на територію Посольства США в Іраку. Протестувальники пішли на штурм через обурення американськими авіаударами, які призвели до десятків жертв серед бойовиків, яких на території Іраку підтримує Іран. Авіаудари США було проведено у відповідь на вбивство американського підрядника ударом ракети на військовій базі Іраку, заявили пресі американські військові.

Підтримувані Іраном бойовики "хотіли привернути багато уваги", сказав Голова об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі про протест під час прес-конференції у четвер.

"Ми впевнені, що цілісність Посольства – міцна і ймовірність того, що хтось його фізично захопить дуже невелика. Там є достатня бойова міць. Будь-хто, хто намагатиметься подолати це, наткнеться на бензопилу", - наголосив Мілі.

Приміщення приймальної Посольства США в Іраку значно постраждало під час нападів протестувальників на початку тижня. Фото згорілого та обвугленого приміщення з вибитими вікнами опублікувало видання USA Today. Протестувальникам не вдалось увійти до основної будівлі Посольства і вони полишили територію ввечері в середу, за інформацією Державного департаменту США.

Щоб укріпити оборону Посольства Пентагон додатково спрямував до нього 100 морських піхотинців, а також перевів 750 десантників до Кувейту.

Сили безпеки Іраку не намагались зупинити протестувальників на їх шляху до "Зеленої зони", дозволивши їм пройти через пункт пропуску, що може свідчити про погіршення відносин між США та Іраком.

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