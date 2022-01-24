Байден обговорює із союзниками ситуацію біля кордонів України

У другій половині дня у понеділок, о 3-й дня за місцевим часом, президент Джо Байден проводить телефонну відеорозмову з європейськими лідерами у рамках консультацій з трансатлантичними союзниками та партнерами у відповідь на нарощування російської військової присутності біля кордонів України.

Як повідомляється в прес-релізі Білого дому, в бесіді братимуть участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Єнс президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Тлом розмови є незгода на Заході щодо рівня загрози повторного вторгнення Росії в Україну.

Експерт аналітичної компанії Eurasia Group Мужтаба Рахман сьогодні заявив, посилаючись на джерела в уряді Франції, що там не розуміють "алармізму" щодо ситуації з боку Лондона та Вашингтона, не бачать негайної загрози вторгнення Росії, і хочуть, щоб їх оцінка ситуації бралась до уваги про формуванні єдиного підходу Заходу до кризи.

Раніше в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексія Данілов звернув увагу на розбіжності серед країн Заходу у рівні оцінки загрози з боку Росії, та пояснив позицію окремих країн внутрішніми та геополітичними процесами.

"Кожна країна живе у своєму політичному середовищі. В кожній країні відбуваються свої процеси, в тому числі політичні. Сьогодні є ситуація післяковідної політики, ситуація, пов'язана з Китаєм, Тайванем, багато чого відбувається у світі. Відбулися зміни в Німеччині, вибори у Франції. Тобто внутрішньополітичні події, які відбуваються в багатьох країнах світу, вони є в деяких випадках домінантою тих чи інших процесів", - заявив Данілов.

Як повідомляється, Данілов також заявив, що ситуація є абсолютно контрольованою, а для уряду України "немає нічого нового в тому, що відбувається".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", BBC, "Українська правда".