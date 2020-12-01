Байден представив свою майбутню економічну команду

Новообраний президент США Джо Байден у вівторок офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики, в той час як його команда готується прийняти повноваження на тлі уповільнення відновлення економіки через новий сплеск пандемії.

Байден виступив 1-го грудня у Вілмінгтоні, штат Делавер, разом з тими, кого він збирається призначити на ключові пости, включно з кандидатом на пост міністра фінансів Джанет Йеллен, яка раніше очолювала Федеральну резервну систему.

Склад обраної Байденом команди підкреслює, що він вважає за необхідне більш агресивний підхід у боротьбі з пандемією. Всі його майбутні радники висловлюються за додаткові заходи стимулювання з метою зміцнення ринку праці, зниження економічної нерівності і надання допомоги жінкам і меншинам, які особливо сильно постраждали від спаду економіки.

На пост голови Економічної ради Байден збирається призначити економіста з Прінстонського університету Сесілію Роуз. До Ради також увійдуть економісти Хізер Боуші і Джаред Бернштейн. На пост глави Бюджетного управління Білого дому обраний президент висунув Ніру Танден, виконавчого директора аналітичного центру Center for American Progress.

Тим часом президент Дональд Трамп продовжує заявляти, що його поразка на виборах стал результатом фальсифікацій. Через його відмови визнати поразку початок офіційного перехідного процесу було відкладено на кілька тижнів. Лише в понеділок Байден отримав перший повноцінний розвідувальний брифінг.

У понеділок перемогу Байдена засвідчили ще два ключових штати, де Трамп намагався оскаржити результати: Арізона і Вісконсін.

За повідомленням Fox News, у вівторок штаб Трампа планує подати позов до Верховного суду штату Вісконсін, заявивши про зловживання в процесі заочного голосування. У самому передвиборному штабі коментарів поки не дають.

Голосування у Колегії вибірників, яке визначить переможця президентських виборів, відбудеться 14-го грудня. Байден вступить на посаду 20-го січня.

Прикметно, що на низку керівних посад в економічній команді Байден планує призначити жінок. Це відображає його прагнення підвищити різноманітність у вищих ешелонах федерального уряду.

Роуз стане першою чорношкірою жінкою, яка очолила Економічну раду при президенті; Танден - першою кольоровою жінкою на чолі Бюджетного управління; а Йеллен - першою жінкою на посаді міністра фінансів.

Всі три призначення вимагають затвердження у Сенаті США. На даний момент Сенат з невеликою перевагою контролюють республіканці, і деякі з них вже висловилися проти кандидатури Танден, у якої є опоненти як у правому, так і у лівому крилі.

Розклад сил у Сенаті остаточно визначиться за підсумками другого туру виборів в Джорджії, який пройде 5 січня.

Термін дії деяких програм, покликаних мінімізувати економічні наслідки пандемії, закінчується в цьому місяці, а домовленість по новому пакету економічної допомоги поки не досягнута.

Пандемія коронавірусу забрала понад 267 000 життів у США, а число випадків зараження і госпіталізації в останні тижні досягає рекордних показників.

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