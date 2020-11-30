«Це команда, яка принесе негайне полегшення економічного стану» американців - Байден визначився зі своїм економічним блоком

Новообраний президент США Джо Байден оголосив перелік кандидатів на посади економічного блоку в своєму майбутньому уряді.

«В наших зусиллях із контролю над вірусом, ця команда принесе невідкладне полегшення економічного стану народу Америки у цій економічній кризі і допоможе відбудувати економіку так, щоб вона стала краще, ніж будь-коли», - заявив Джо Байден.

Загалом команда складається з досвідчених професіоналів ліберального спрямування, від них не варто очікувати якихось нестандартних економічних підходів, зауважив в коментарі CNBC економіст JPMorgan Майкл Феролі. «Звичайно, вони схильні до лівих ідей, але вони не радикали», - додав він.

Інші оглядачі очікують, що нова команда виступатиме за прийняття широкого пакету стимулювання економіки США. «Вибір Байдена включає тих, хто активно підтримує агресивні фіскальні стимули, щоб швидко повернути економіку до передпандемічного здоров‘я», - пише про нову команду The Wall Street Journal.

Байден планує призначити Дженет Йеллен на посаду міністра фінансів США. За президентства Барака Обами Йеллен очолювала Федеральний резерв США у час після фінансової кризи 2008-2009 років. Якщо її кандидатуру затвердить Сенат, Йеллен стане першою жінкою, яка очолить американське Міністерство фінансів за його 230-річну історію.

Головою групи радників при президенті з питань економіки має стати Сесілія Роуз, економіст Принстонського університету, яка спеціалізується на питаннях трудових відносин.

Ніру Тендин Байден обрав в якості кандидатури на посаду голови Служби бюджету та управління Білого дому. Її призначення може зіткнутись із складнощами при затвердженні в Сенаті, зауважують оглядачі. Тендин очолює аналітичний центр Center for American Progress, а раніше була радницею в передвиборчому штабі Гілларі Клінтон. Протягом декількох останніх років стиль керування Тендин ставав предметом критики її колег. В одному з таких випадків, Тендин критикували за буцімто недостатню увагу до звинувачень у сексуальних домаганнях серед співробітників центру, пише Business Insider.

Команда Байдена, можливо і не сподівається на її затвердження, розмірковує радник лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла Джош Голмс. В своєму твіті він назвав кандидатуру Тендин «священною жертвою богам [сенатського] схвалення».

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