Білий дім розповів про що Байден говорив із країнами східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден приєднався до засідання країн так званої «Бухарестської дев‘ятки» НАТО. Про це у понеділок заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Він підкреслив свою відданість відбудові союзницьких відносин та посиленню трансатлантичних відносин. Він повідомив про бажання тіснішої співпраці з нашими 9-ма союзниками у Центральній Європі, регіонах Балтійського та Чорного морів за широким спектром питань, включно з глобальною безпекою у сфері здоров'я, кліматичними змінами, енергетичною безпекою, глобальним економічним відновленням. Він також висловив підтримку покращенню здатності НАТО до оборони та стримування та важливість союзників у посиленні здатності протистояти шкідливим економічним та політичним діям наших стратегічних конкурентів", - відзначила Псакі.

Як повідомляється, що Байден привітав можливість обговорити зусилля Альянсу щодо майбутніх загроз під час саміту НАТО, який відбудеться у червні.

Псакі заявила, що Байден також наголосив на важливості посилення демократичного управління та верховенства права у країнах Альянсу та світі.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

Як відзначається у повідомленні, саміт G7 відбудеться з 11-го по 13-те червня у Корнвеллі, Великобританія. У тій країні Байден також проведе двосторонні зустрічі із іншими лідерами G7, включно з лідером уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Байден візьме участь у саміті НАТО у Брюсселі 14-го червня.

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