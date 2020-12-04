Байден пообіцяв безкоштовну вакцину від коронавірусу усім американцям, після інавгурації попросить носити маски 100 днів

Новообраний президент США Джо Байден пообіцяв, що вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною для кожного американця.

Відповідну заяву Байден зробив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Щойно вакцина буде готова і отримає схвалення, Камала Гарріс та я переконаємося, щоб вона рівномірно, ефективно та безкоштовно надійшла кожному американцю", - відзначив Байден.

Байден також оголосив, що попросить американців носити маски протягом перших 100 днів після вступу на посаду, дотримуючись рекомендацій провідних епідеміологів США.

«Всього 100 днів носіння масок, це не назавжди. 100 днів. Я думаю, що ми побачимо значне скорочення захворюваності», - сказав Байден в ефірі каналу CNN в першому після перемоги на виборах спільному інтерв'ю з обраною віце-президенткою Камалою Гарріс.

За словами Байдена, він також видасть розпорядження про носіння масок у всіх місцях, на які поширюються його повноваження: наприклад, в федеральних будівлях або в літаках і автобусах, які курсують між штатами.

Центри США із контролю за захворюваннями (CDC) заявляють, що носіння маски може допомогти захистити від передачі коронавірусу як того, хто її носить, так і оточуючих.

Президент США Дональд Трамп утримався від видання указу про обов’язкове носіння масок по всій країні, заявляючи, що люди повинні робити подібні рішення самостійно.

Байден також розповів, що запропонував головному інфекціоністу країни доктору Ентоні Фаучи стати медичним радником і членом групи з подолання коронавірусу у майбутній адміністрації.

«Я попросив його залишитися на тій же посаді, яку він обіймав при декількох минулих президентах, і запропонував йому стати моїм головним медичним радником і частиною команди з боротьби проти коронавірусу», - сказав Байден.

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