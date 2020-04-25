Байден обіцяє визнати геноцид вірменського народу 1915 року, якщо стане президентом

Джо Байден обіцяє визнати геноцид Вірменського народу у 1915 році, якщо стане президентом США. Про це колишній віце-президент США написав на своїій сторінці у соціальній мережі Медіум.

“Якщо мене оберуть, я обіцяють підтримати резолюцію про визнання Вірменського геноциду, а універсальне питання прав людини буде пріоритетом в моїй адміністрації”, - написав Байден.

“Якщо ми не визнаватимемо повністю, не вшановуватимемо і не будемо вчити наших дітей про геноцид, слова “ніколи знову” втратять свій зміст… Для майбутніх поколінь факти повинні бути настільки чіткі та сильні, якими вони є для тих, чиї спогади обпекла ця трагедія”, - додав кандидат у президенти від Демократичної партії .

У часи Османської імперії було вбито близько 3 мільйонів вірмен, греків та ассирійців, втім через політичні причини президенти США раніше вагалися із визнати ці масові вбивства геноцидом. .

Барак Обама під час президентської кампанії обіцяв визнати геноцид вірмен в ході передвиборчої кампанії, втім ніколи не називав вбивства вірмен геноцидом.

Минулого року Палата представників США та Сенат ухвалили резолюцію, яка передбачає визнання масових вбивств вірмен “геноцидом”, втім Білий дім дистанціювався від цього документу. Президент Трамп назвав цю сторінку в історії “однією з найстрашніших масових жорстокостей 20-го століття”.

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