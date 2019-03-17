Джо Байден обмовився, що йде у президенти, - і одразу ж виправився

Під час виступу перед демократами у штаті Делавер колишній віце-президент Джо Байден обмовився, що висуватиметься у президенти під час виборів 2020 року. І одразу ж взяв слова назад.

"Мені кажуть, що мене критикують нові представники лівих", - почав Байден, говорячи про нових представників Демократичної партії у Конгресі, включаючи Александру Оказіо-Кортез. - "Я завжди був найбільш прогресивним з усіх, хто висувається у Сполучених.."

І одразу ж виправився: "З усіх, хто міг би висуватись".

У відповідь зал звівся на ноги й почав вигукувати: "Висувайся, Джо, висувайся".

Натомість Байден перехрестився й сказав: "Я не мав цього на увазі".

Раніше Голос Америки повідомляв, що колишній віце-президент адміністрації Барака Обами має чи не найбільшу підтримку виборців з-поміж демократичних суперників Дональда Трампа під час голосування 2020 року.

Дивіться також: Президентські перспективи Джо Байдена-2020. Відео

​