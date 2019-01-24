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США

Демократичні виборці хочуть, щоб Байден пішов у президенти – опитування

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Колишній віце-президент США Джо Байден, з потенційних претендентів на президентське крісло в 2020 році від демократичної партії, претендує на найбільшу підтримку серед демократичних виборців, згідно з результатами нового опитування. Про це повідомляє видання The Hill.

Байдена підтримують 26% демократів, друге місце посідає Берні Сандерс, якого підтримують 16%.

Biden Poroshenko
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Опитування проводилося позапартійною компанією Morning Consult для видання Politico 18-22 січня серед майже двох тисяч зареєстрованих виборців.

Ні Байден, ні Сандерс ще не оголосили, чи балотуватимуться в президенти на виборах 2020 року. Їхні заяви очікуються найближчими тижнями. Рівень підтримки серед демократичних виборців може вказувати на шанси того чи іншого кандидата перемогти у внутрішньопартійному змаганні за офіційну номінацію у кандидати на посаду президента.
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Демократи в США зробили перші кроки до президентських перегонів 2020. Відео
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Демократи в США зробили перші кроки до президентських перегонів 2020. Відео

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