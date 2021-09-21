Байден в ООН заявив про початок нової ери

Президент США Джо Байден у вівторок, звертаючись до Генасамблеї ООН, підкреслив, що країни світу повинні співпрацювати, як ніколи, щоб протистояти глобальним викликам. Виступ став першим для Байдена в якості глави держави.

«Ми завершили двадцятирічний (період) конфлікту в Афганістані і, закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру - безперервної дипломатії», - сказав президент США.

Він підкреслив, що США будуть протистояти спробам сильних держав домінувати над слабшими.

Байден заявив, що має намір використовувати міжнародні інституції для вирішення міжнародних проблем, зокрема - проблем Індо-Тихоокеанського регіону.

Глава Білого дому сказав, що військова міць США являє собою інструмент, до якого слід звертатися лише в самому крайньому випадку.

За словами Байдена, США готові взаємодіяти з будь-якою країною, яка має миролюбну мету.

Він, зокрема, нагадав. що США мають намір домагатися повної денуклеаризації Корейського півострова.

Байден також нагадав, що США як і раніше мають намір не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Він знову заявив про непорушність підтримки Ізраїлю з боку США, і знову висловився на підтримку дводержавного рішення близькосхідної проблеми.

Байден заявив про підтримку всіх, ктот бореться за дотримання прав людини, свободу і демократію, згадавши, зокрема, Південний Судан, Чечню і Молдову.

Президент заявив, що США незабаром оголосять про додаткові зобов'язання по боротьбі з пандемією COVID-19.

Він зазначив, що має намір працювати разом з Конгресом, щоб подвоїти фінансування міжнародних програм допомоги країнам, що розвиваються, спрямованих на боротьбу з кліматичними змінами.

Промову Байдена зустріли критикою представники Республіканської партії США.

"Чи Байден живе в альтернативній реальності? Він не оживив альянси США, як він стверджує в ООН. Політики у Великій Британії засудили його за те, як ним було здійснено виведення війск з Афганістану а Франція щойно відкликала посла", - твітує голова Національнго комітету Республіканської партії Рона Макданіел.

Коментуючи промову Байдена, колишній посол США у Німеччині за президентства Трампа Ричард Гренелл, відзначив, що президент не згадав "колапс" відносин Вашингтона із Францією. "Два постійні члени Радбезу ООН зараз не мають обміну послами", - вказав Гренелл.

Частину промови Байдена розкритикувала колишня посолка США до ООН Ніккі Гейлі.

"Джо Байден щойно оголосив, що хоче повернутись до Ради ООЗ з прав людини. Ми залишили цю раду, бо ми не повинні підкріплювати авторитетом США оборудку, яка скаладається із найгірших порушників прав людини, включно з Китаєм, Росією, Кубою, та Венесуелою", - вказала Гейлі.

Президент сподівається представити переконливі докази того, що Сполучені Штати залишаються надійним союзником для своїх партнерів по всьому світу після кількох років під гаслом «Америка перш за все», який просував його попередник-республіканець Дональд Трамп.

«Америка повернулася. Ми віримо в Організацію Об'єднаних Націй і в її цінність», - сказав він в понеділок увечері перед зустріччю з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Як повідомляється, Байден також дасть більш масштабні зобов'язання в сфері боротьби з кліматичними змінами і поширення вакцин проти COVID-19. У середу він проведе віртуальний саміт щодо COVID-19 в Білому домі.

У п'ятницю Байден буде головувати на зустрічі лідерів країн, що є частиною «Чотиристороннього діалогу з безпеки»: Австралії, Індії, Японії та Сполучених Штатів.

У статті використано матеріали Reuters.

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