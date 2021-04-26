Законодавці від Демократичної та Республіканської партії по-різному оцінюють перші 100 днів Байдена

Відомі законодавці від Демократичної та Республіканської партій США привернули увагу американських ЗМІ полярно протилежними оцінами перших 100 днів перебування Джо Байдена на посаді президента США.

Так конгресвуман-демократка Александра Оказіо-Кортез, яке є частиною лівого ("прогрессивісти" - прим. ГА) крила партії, заявила, що Байден "перевищив очікування".

"Байден заявив про плани зменшити навпіл викиди до 2030-го року, - відзначила Оказіо-Кортез. - Не думаю, що перебільшення сказати, що два роки тому ніхто і не подумав би, що Байден буде робити подібні заяви”.

У Республіканській партії звучать негативні оцінки.

"У свої перші 100 днів, Байден вдався по підміни. Обіцяв здійснювати управління на основі двопартійності. Насправді ж урядує як соцаліст", - заявив лідер республіканської меншості і Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.​

Раніше спільне опитування газети Washington Post і телекомпанії АВС News показало, що 52 відсотки дорослих американців позитивно оцінюють діяльність Байдена, у той час як 42 відсотки нею не задоволені. В опитуванні проведеному каналом NBC News ці показники - 53 відсотків і 39 відсотків, відповідно.

Опитування вказують на поділ ставлення до роботи президента США партійною приналежністю. Так опитування Washington Post-ABC News показало, що роботу Байдена схвалюють 90 відсотків демократів і лише 13 відсотків республіканців. Згідно з опитуванням NBC News, діяльність президента схвалюють 90 відсотків демократів, 61 відсоток незалежних і лише 9 відсотків республіканців.

Американське видання NPR опублікувало матеріал щодо виконання Байденом передвибочих обіцянок. Відзначається, що за винятком боротьби із коронавірусом, де рівень виконання обіцянок є значним, президент США ще далекий від повного виконання своїх цілей у таких сферах: іммігація, економіка, довкілля, расова рівність, та закордонна політика.

На сторінках видання The Washington Post, оглядач Генрі Ольсен ділиться думкою, що Байден у перші місяці роботи дав підстави говорити, що фокусується не так на відновленні економіки США, як на реалізації програми Демократичної партії, і цим ближчий до таких президентів США, як Клінтон та Обама, а не до Франкліна Рузвельта, чий успіх у відновленні економіки став основою успіху Демпартії на кілька десятиріч уперед.

Ольсен вказує на ознаки того, що дії Байдена не приваблюють до нього нових прихильників. "Його рейтинг у 52,7% - ише на 1,4% вище, ніж рівень підтримки у 51,3%, який він отримав у листопаді. Це найменше покращення у порівнянні із отриманими президентом голосами за кілька десятиріч, за виключенням надзвичайно непопулярного Трампа", - пише Ольсен.

"Байден пропонує нові масивні розширення влади уряду та витрати, які ближчі до втілення пріоритетів Демократичної партії, ніж до відновлення після пандемії", - відзначає оглядач, - "Історія вказує, що у демократів попереду важкі часи, якщо вони залишаться на цьому шляху".

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