100 днів Байдена: американці ставлять президентові найвищу оцінку за подолання пандемії, а найнижчу - за імміграційну політику

100 днів на посаді цього тижня відзначатиме президент США Джо Байден.

Два масштабні опитування показали, що американці загалом підтримують політику президента. Опитування, проведене спільно Washington Post та АВС виявило, що 52% американців позитивно оцінюють діяльність Байдена на посаді, а 42% незадоволені його діями. Опитування NBC News вказують на 53% та 39%, відповідно.

Рівень підтримки Байдена - нижче за середній для 14 останніх американських президентів після перших 100 днів на посаді. З 1945 року, після перших 100 днів, рейтинг підтримки був нижчий лише у Дональда Трампа (42% в 2017 році) та Джеральда Форда (48% у 1974 році). Рейтинг останнього знизився через його непопулярне рішення помилувати Річарда Ніксона, пише ABC.

Опитування АВС виявило, що підтримка зусиль Байдена з подолання пандемії достатньо висока - на рівні 65%, а от імміграційну політику президента США підтримують лише 39% американців.

Подібні результати показало і опитування NBC News - 69% американців підтримали політику Байдена із подолання пандемії, 52% схвально відгукнулись про економічну політику президента. Найнижчі оцінки Байден отримав за політику щодо Китаю (35%), питання поводження зі зброєю (34%) та безпеки кордонів та імміграцію (33%).

АВС вважає партійну приналежність значним фактором у рейтингу Байдена. Так, лише 13% республіканців схвалюють роботу Байдена на посаді, що відповідає рівню підтримки, який демократи давали Трампу у його перші сто днів.

Опитування NBC News виявило, що Байден користується підтримкою 90% демократів, 61% безпартійних виборців і лише 9% республіканців.

Раніше «Голос Америки» повідомляв про результати опитування, проведені CBS News та Fox News.

За даними Fox News, зусилля уряду США із подолання пандемії коронавірусу підтримують 58% опитаних. За даними CBS News, рейтинг президента в цьому питанні складає 68% підтримки. За результатами опитування Fox News, 46% опитаних вважають, що проблема безпеки кордонів зараз у гіршому стані, ніж це було два роки тому. І 52% респондентів не підтримують зусилля президента Байдена в цій сфері.

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