Актуально
Байден, Макрон, Шольц, Драгі, Джонсон вчергове заявили про підтримку України
Президент США Джо Байден у понеділок провів розмову з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єром Італії Драгі, прем'єром Великої Британії Джоносном. Про це повідомляє Білий дім.
"Лідери обговорили їхні серйозні занепокоєння щодо брутальної тактики Росії в Україні, включно із нападами на цивільних. Вони підкреслили, що продовжують допомагати Україні, включно із наданням безпекової допомоги хоробрим українцям, які захищають їх країну від агресії Росії, та гуманітарною допомогою мільйонам українців, які втекли від насильства. Лідери також переглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України досягнути припинення вогню", - відзначає заява.
Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден 25 березня відвідає Польщу, де узгоджуватиме з союзниками та партнерами дії у відповідь на російську війну в Україні.
Візит до Польщі запланований на наступний день після того, як Байден 24 березня візьме участь у надзвичайному саміті керівників країн НАТО у Брюсселі, а також проведе переговори лідерів держав Групи 7 (G-7) та з керівниками Європейського Союзу про, як сказано в повідомленні, «міжнародні зусилля задля підтримки України і накладення суворої і небувалої ціни на Росію за її вторгнення».
Всі новини дня
Як спільнота геймерів і розробників допомогають Україні. Відео
Перед візитом Байдена до Польщі республіканці закликали підтримати передачу Україні МіГ-29
Напередодні візиту президента США Джо Байдена до Польщі, низка сенаторів наголосили на важливості отримання Україною літаків МіГ-29, сприяння цьому з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки.
"Розчарований, що адміністрація Байдена надалі відмовляється від кроків, які допоможуть відправити винищувачі МіГ-29 до України. Україна каже, що конче потребує їх, щоб краще оборонятись а Польща запропонувала надати їх, якщо ми продамо їм більше літаків, щоб заповнити її потреби. Необхідно діяти вчасно. США повинні проявити творчий підхід та знайти спосіб це реалізувати", - твітує сенатор-республіканець Роб Портман.
"Коли йдеться про надання Україні літаків та просунутих систем ППО: НАТО бездіє. США до певної міри самоусунулись. Досі немає МіГ-29 для посилення повітряного захисту України. Україна просила надати їй можливість захищати своє небо та про більше смертоносних безпілотників - а світ не відповідає. Чому ми не надаємо більше смертоносних безпілотників, більше просунутих систем ППО, не підтримуємо передач МіГ-29 - це не лише загадка, че ганьба", - пише сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
У понеділок посадовець Білого дому заявив, що "не створюють перепон" наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами. Раніше повідомлялось про рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі. Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси.
Раніше в інтерв'ю телеканалу ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на підтримку позиції адміністрації США та заявив, що Вашингтон може допомогти Україні відбивати російські авіаудари, надавши ракети земля-повітря та інші види протиповітряної оборони.
На підтримку передачі Україні МіГ-29 виступав конгресмен-демократ Лью.
"Президент Зеленський сказав Конгресу США знову, що його військовим потрібні літаки. Державний секретар США Блінкен хоробро намагається надати Україні МіГ-и. Я закликаю Міноборони США дозволити передачу МіГ-ів і не підміняти неодноразово озвучену позицію Зеленського щодо потреб України власними міркуваннями", - заявляв законодавець 16-го березня.
Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що РФ вважає незаконною передачу Україні радянських озброєнь. Як повідомляється, Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю".
Також президент Росії Путін застерігав Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін заявляв, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".
Як повідомляв "Голос Америки", Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден 25 березня відвідає Польщу, де узгоджуватиме з союзниками та партнерами дії у відповідь на російську війну в Україні.
"25 років тому тодішній сенатор Байден передбачив, що Польща зробить значний внесок у розвиток НАТО, маючи на увазі попередні зобов’язання поляків захищати демократію. Це відбулося. Сьогодні Польща відіграє ключову роль в убезпеченні східного флангу Альянсу", - заявив у Twitter посол США у Польщі Марк Бжезінський.
Візит до Польщі запланований на наступний день після того, як Байден 24 березня візьме участь у надзвичайному саміті керівників країн НАТО у Брюсселі, а також проведе переговори лідерів держав Групи 7 (G-7) та з керівниками Європейського Союзу про, як сказано в повідомленні, «міжнародні зусилля задля підтримки України і накладення суворої і небувалої ціни на Росію за її вторгнення».
У статті використано матеріали "РИА Новости".
У Пентагоні вважають, що Росія не досягнула жодної із її можливих цілей в Україні
У Міноборони США вважають, що на поточний момент Росія не досягнула в Україні жодної із імовірних цілей, поставлених перед початком вторгнення в Україну. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на заяви високопосадовця оборонного відомства США.
За оцінками Міноборони США, використання Росією обстрілів з використанням артилерії та ракет "відчайдушною спробою" добитись переламу ситуації а її військові нині "загрузли" на зайнятих позиціях.
Посадовць США відзначив, що використання Росією гіперзвукової зброї може бути обумовлене, як прагненням "надіслати сигнал" Заходу так і поступовим вичерпуванням запасів [іншої] високоточної зброї. При цьому у Пентагоні вважають, що Росії доступна "значна більшість" балістичних озброєнь та "більше половини" крилатих ракет повітря-земля.
За оцінками уряду США, Росія нині використовує в Україні менше 90% військових сил накопичених перед початком війни. "Вони багато використовуються, але треба пам'ятати, що вони дуже багато і накопичили", - наводить слова посадовця Селдін. У США вважають, що Путіну досі доступна "значна більшість" бойових сил накопичених проти України .
В уряді США також вказують, що Україна зберегла близько 90% бойової сили та засобів завдяки постійному поповненню з боку міжнародної спільноти.
У Пентагоні також заявили, що висока ефективність ЗСУ обумовлена і отриманою протягом 8 років військовою підготовкою наданою Заходом.
Посадовець також вказав на те, що США та союзники ведуть перемовини про надання Україні засобів ППО значної дальності. Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси. США також "не створює перепон" наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами.
У Міноборони США заявили, що Росія поки не завдає ударів по вантажах військової допомоги Україні, які здійснюються суходолом.
Раніше у Москві заявили, що озброєння із Заходу для України стануть цілями її ударів, виступили проти передачі Україні винищувачів МІГ-29, систем С-300.
У понеділок Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що станом на 21 березня орієнтовні втрати сил Росії склали близько 15 000 осіб.
У статті використано матеріали "РИА Новости".
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum