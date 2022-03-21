Перед візитом Байдена до Польщі республіканці закликали підтримати передачу Україні МіГ-29

Напередодні візиту президента США Джо Байдена до Польщі, низка сенаторів наголосили на важливості отримання Україною літаків МіГ-29, сприяння цьому з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки.

"Розчарований, що адміністрація Байдена надалі відмовляється від кроків, які допоможуть відправити винищувачі МіГ-29 до України. Україна каже, що конче потребує їх, щоб краще оборонятись а Польща запропонувала надати їх, якщо ми продамо їм більше літаків, щоб заповнити її потреби. Необхідно діяти вчасно. США повинні проявити творчий підхід та знайти спосіб це реалізувати", - твітує сенатор-республіканець Роб Портман.

"Коли йдеться про надання Україні літаків та просунутих систем ППО: НАТО бездіє. США до певної міри самоусунулись. Досі немає МіГ-29 для посилення повітряного захисту України. Україна просила надати їй можливість захищати своє небо та про більше смертоносних безпілотників - а світ не відповідає. Чому ми не надаємо більше смертоносних безпілотників, більше просунутих систем ППО, не підтримуємо передач МіГ-29 - це не лише загадка, че ганьба", - пише сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У понеділок посадовець Білого дому заявив, що "не створюють перепон" наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами. Раніше повідомлялось про рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі. Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси.

Раніше в інтерв'ю телеканалу ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на підтримку позиції адміністрації США та заявив, що Вашингтон може допомогти Україні відбивати російські авіаудари, надавши ракети земля-повітря та інші види протиповітряної оборони.

На підтримку передачі Україні МіГ-29 виступав конгресмен-демократ Лью.

"Президент Зеленський сказав Конгресу США знову, що його військовим потрібні літаки. Державний секретар США Блінкен хоробро намагається надати Україні МіГ-и. Я закликаю Міноборони США дозволити передачу МіГ-ів і не підміняти неодноразово озвучену позицію Зеленського щодо потреб України власними міркуваннями", - заявляв законодавець 16-го березня.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що РФ вважає незаконною передачу Україні радянських озброєнь. Як повідомляється, Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю".

Також президент Росії Путін застерігав Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін заявляв, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".

Як повідомляв "Голос Америки", Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден 25 березня відвідає Польщу, де узгоджуватиме з союзниками та партнерами дії у відповідь на російську війну в Україні.

"25 років тому тодішній сенатор Байден передбачив, що Польща зробить значний внесок у розвиток НАТО, маючи на увазі попередні зобов’язання поляків захищати демократію. Це відбулося. Сьогодні Польща відіграє ключову роль в убезпеченні східного флангу Альянсу", - заявив у Twitter посол США у Польщі Марк Бжезінський.

Візит до Польщі запланований на наступний день після того, як Байден 24 березня візьме участь у надзвичайному саміті керівників країн НАТО у Брюсселі, а також проведе переговори лідерів держав Групи 7 (G-7) та з керівниками Європейського Союзу про, як сказано в повідомленні, «міжнародні зусилля задля підтримки України і накладення суворої і небувалої ціни на Росію за її вторгнення».

У статті використано матеріали "РИА Новости".