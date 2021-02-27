«План порятунку Америки» вартістю 1,9 трильйони доларів схвалили у Палаті представників - Байден звернувся до Сенату

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про пакет допомоги економіці «План порятунку Америки» президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів.

Голосування відбулося рано вранці в суботу, голоси розділилися за партійними лініях.

Тепер законопроект перейшов на розгляд Сенату, де 100 мандатів порівну розділені між демократами і республіканцями.

У суботу президент США Джо Байден закликав Сенат до "швидких дій".

“Я, ми, не можемо гаяти час. Якщо ми вдамося до рішучих дій зараз, швидко та агресивно, ми можемо нарешті випередити вірус. Ми можемо нарешті повернути життя нашій економіці", - заявив Байден.

Раніше сенатор-демократ Чарльз Шумер заявляв, що ведеться робота над швидким схваленням "Плану порятунку Америки".

Конгресмени-республіканці розкритикували законопроект.

Лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті назвав "План порятунку Америки" прикладом "повернення болота" до Вашингтона. Критикуючи законопроект, він заявив, серед іншого, що у нього закладено сотні мільйонів доларів для Гарварду та "інших елітних установ", та 140 мільйонів доларів на будівництво тунелю поблизу округу спікерки Палати представників, демократки Ненсі Пелосі.

"Зважаючи на те, що лише 9% з 1.9 трильйона у "Плані порятунку Америки" спрямовуються на боротьбу із коронавірусом, очевидно, що це "план порятунку" лише за назвою. Не дивно, що мої колеги чекали пізньої ночі, щоб ухвалити його", - відзначає конгресмен-республіканець Майк Галлахер.

План стимулювання економіки обсягом у 1,9 трильйона доларів покриває витрати на закупівлі вакцин та інші медичні потреби, а також передбачає прямі виплати в розмірі до 1400 доларів для американців, чиї доходи не перевищують 100 тисяч доларів. Законопроект також забезпечить екстрене виділення фінансової допомоги місцевій владі і урядам штатів, а також галузям, щодо найбільш постраждали від економічних наслідків пандемії, таким як ресторани і авіаційна промисловість.

Законопроект продовжує термін виплати федеральних допомоги з безробіття до серпня, збільшує податкові пільги для низькооплачуваних працівників і сімей з дітьми, а також надає фінансову допомогу малим підприємствам.

Голосування у Палаті представників привітала міністерка фінансів США Джанет Єллен.

"Як економіст - та американка - я вітаю підтримку "Плану порятунку Америки" у Палаті представників. Економісти мають широкий консенсус: людям потрібно більше допомоги, щоб мати їжу та житло доки ми не зможемо контролювати вірус. Цей план робить це. "План порятунку Америки" гарантує, що люди переживуть пандемію, а коли вона завершиться матимуть сильну, зростаючу економіку", - відзначила Єллен.

Пропозицію демократів щодо підвищення федеральної мінімальної погодинної оплати праці з 7,25 до 15 доларів було включено до остаточної версії законопроекту, однак це положення навряд чи отримає схвалення в Сенаті.

Спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі заявила у п'ятницю, що демократи не відмовляться від підвищення федеральної мінімальної заробітної плати.

Дивіться також: День народження Лесі Українки відзначили у Лос-Анджелесі