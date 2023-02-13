Байден "дуже чекає" на візит до Польщі - Кірбі

Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив на брифінгу Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.

Американський лідер спільно з польським президентом Дудою говоритимуть про важливість єдності НАТО і продовження підтримки України.

За словами Кірбі, Байден "хоче відзначити важливість сміливої єдності Польщі та інших країн НАТО" для України на всього світу.

"Президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває [майже] рік. Польща була і є сильним союзником, надає величезну підтримку Україні. І гостинно приймає не лише американські війська, а й мільйони українських біженців, які втекли туди заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку, - сказав високопосадовець. - Президент Байден хоче особисто подякувати президентові Дуді, хоче особисто подякувати польському народу".

Раніше у Білому домі повідомляли, що президент Байден також виступить із промовою напередодні 24 лютого, і це буде "сильне послання", "не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства" про підтримку України в "наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними".