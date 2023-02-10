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Байден виступить у Польщі зі «сильним посланням» – Білий дім
Білий дім оголосив, що президент США Джо Байден відвідає Польщу цього місяця перед роковинами вторгнення Росії в Україну. За словами представників Білого дому, Байден засвідчить солідарність західних країн з Україною напередодні очікуваного нового російського наступу на Україну.
«Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року», — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, виступаючи на брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 10 лютого.
Кірбі додав, що очікується, що президент Байден також виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого, і це буде «сильне послання», «не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства» про підтримку України в «наступні тижні та місяці, які будуть «важкими та критичними».
За його словами, йдеться про те, щоб «чітко заявити українському народу, зокрема те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати його, знаючи, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для Збройних сил України», – сказав Кірбі.
Президент планує відвідати Польщу 20-22 лютого. Білий дім заявив, що Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами з регіону, «щоб обговорити двосторонні відносини, а також наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнити НАТО».
«Він зустрінеться з лідерами бухарестської дев'ятки і групою наших натівських партнерів на східному фланзі, щоб знову підтвердити непохитну підтримку США безпеки Альянсу. На додаток президент Байден виступить з заявою напередодні першої річниці російського брутального і неспровокованого вторгнення в Україну, про те, як США підтримали людей України, в той час як вони захищають свободу і демократію, і як ми продовжимо підтримувати людей України так довго, як це буде потрібно», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Американські оглядачі нагадують, що в цей час рік тому президент США наполегливо і публічно попереджав своїх західних союзників та Україну про те, що масове нарощування російських військ уздовж кордонів України є передвісником неминучого російського нападу.
Разом з тим, навіть у Вашингтоні, нагадує телеканал CNN, було багато скептиків, які ставили під сумнів здатність українців протистояти вторгненню та прогнозували швидке падіння столиці Києва під натиском переважаючих сил Росії.
Після того, як всупереч очікуванням українські бійці утримали столицю та звільнили частину окупованих Росією територій, Захід значно збільшив свою допомогу, що надходить у вигляді зброї, боєприпасів, а також фінансової та гуманітарної підтримки.
Адміністрація Байдена попереджає, що конфлікт може тривати місяцями чи навіть роками, але наполягає, що підтримка союзників буде непохитною.
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- Associated Press
«Байден виступить з заявою напередодні першої річниці російського вторгнення», – речниця Білого дому. Відео
«Президент Байден поїде до Польщі, де зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонні відносини та наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнення НАТО», – речниця Білого дому
До Туреччини прибула друга група рятувальників з України
До Туреччини у п’ятницю прибула друга група рятувальників з України. Понад 60 фахівців та 16 одиниць спецтехніки їхали автошляхами кілька діб до провінції Хатай, яка найбільше постраждала від землетрусу, і готові долучитися до пошуку людей. Про це Українській службі Голосу Америки розповів із місця подій прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
Українські рятувальники працюють у провінції Хатай, їхнє наметове містечко розташоване у місті Антак'я. Перша група рятувальників із обладнанням прибула туди літаками 8 лютого. "Ми працювали першою групою із 25 осіб. Зараз прибули ще близько 60 рятувальників зі спеціальною технікою, з наметами, з обладнанням. І це звичайно додасть нам сил, ми будемо швидше працювати однозначно. Зараз іде розвантаження, і люди, які приїхали, через 2 години вирушають у місто, щоб розбирати завали, шукати людей", - розповів Хорунжий.
За словами прес-офіцера, українські рятувальники працюють позмінно, по 6 годин, а найскладнішим під час роботи в Туреччині є психологічний аспект. Поки українські рятувальники не виявили живих людей під завалами. "Важко спостерігати за горем людей. І багато дуже руйнувань. Тільки за сьогодні ми обстежили близько 100 житлових будинків і розібрали загалом з початку роботи 57 завалів", - повідомив Хорунжий.
Водночас, за словами речника ДСНС, українські рятувальники, наразі перевіряють інформацію про ймовірний порятунок українки з 4-річним сином. За даними агенції ANADOLU, жінка з дитиною провели під завалами будинку в регіоні Хатай 36 годин, і зараз у задовільному стані. За останніми даними МЗС України, понад 20 українців із зони лиха не виходять на зв'язок.
Раніше двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай унаслідок землетрусу, було врятовано з-під руїн будинку. Про це на сторінці у Facebook 7 лютого повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Станом на 10 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії, перевищила 23 700 осіб, повідомляє Reuters.
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- Голос Америки
Росія, ймовірно, втратила близько половини танків у війні з Україною - Пентагон
Росія у війні проти України, ймовірно, втратила близько половини своїх бойових танків, вказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS).
Тільки в одному випадку цього тижня під час нападу на Вугледар, Росія, за оцінками, втратила десятки бронемашин, повідомляє британська військова розвідка.
"Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 практично непошкоджених бронемашин за один раз після невдалого нападу", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.
Напередодні американський Інститут вивчення війни зазначив, що значні військові втрати Росії у війні викликали потребу прискорити виробництво. Аналітики вказали на візит голови Ради безпеки Росії Медведева на танковий завод в Омській області 9 лютого, де він сказав, що Росія має збільшити виробництво різної техніки, включаючи танки. ISW також вказує на оцінки агенції Oryx, де йдеться, що Росія втратила більше 1500 танків в Україні з початку вторгнення.
Кремль намагається підготувати військово-промисловий комплекс до затяжної війни, але це "неспівставно із масштабом війни, яку веде російське військо в Україні і масштабом втрати російського обладнання", вважають в ISW.
Попри втрати, заявили в британському Міноборони, російські сили, ймовірно, з кінця тижня отримали тактичні здобутки під Бахмутом а також на півдні в районі Вугледара.
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