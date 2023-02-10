Байден виступить у Польщі зі «сильним посланням» – Білий дім

Білий дім оголосив, що президент США Джо Байден відвідає Польщу цього місяця перед роковинами вторгнення Росії в Україну. За словами представників Білого дому, Байден засвідчить солідарність західних країн з Україною напередодні очікуваного нового російського наступу на Україну.

«Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року», — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, виступаючи на брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 10 лютого.

Кірбі додав, що очікується, що президент Байден також виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого, і це буде «сильне послання», «не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства» про підтримку України в «наступні тижні та місяці, які будуть «важкими та критичними».

За його словами, йдеться про те, щоб «чітко заявити українському народу, зокрема те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати його, знаючи, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для Збройних сил України», – сказав Кірбі.

Президент планує відвідати Польщу 20-22 лютого. Білий дім заявив, що Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами з регіону, «щоб обговорити двосторонні відносини, а також наші колективні зусилля з підтримки України і зміцнити НАТО».

«Він зустрінеться з лідерами бухарестської дев'ятки і групою наших натівських партнерів на східному фланзі, щоб знову підтвердити непохитну підтримку США безпеки Альянсу. На додаток президент Байден виступить з заявою напередодні першої річниці російського брутального і неспровокованого вторгнення в Україну, про те, як США підтримали людей України, в той час як вони захищають свободу і демократію, і як ми продовжимо підтримувати людей України так довго, як це буде потрібно», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Американські оглядачі нагадують, що в цей час рік тому президент США наполегливо і публічно попереджав своїх західних союзників та Україну про те, що масове нарощування російських військ уздовж кордонів України є передвісником неминучого російського нападу.

Разом з тим, навіть у Вашингтоні, нагадує телеканал CNN, було багато скептиків, які ставили під сумнів здатність українців протистояти вторгненню та прогнозували швидке падіння столиці Києва під натиском переважаючих сил Росії.

Після того, як всупереч очікуванням українські бійці утримали столицю та звільнили частину окупованих Росією територій, Захід значно збільшив свою допомогу, що надходить у вигляді зброї, боєприпасів, а також фінансової та гуманітарної підтримки.

Адміністрація Байдена попереджає, що конфлікт може тривати місяцями чи навіть роками, але наполягає, що підтримка союзників буде непохитною.

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