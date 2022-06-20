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Байден про візит в Україну цього тижня - "малоймовірно"
Президент США Джо Байден заявив, що його візит в Україну під час європейського турне цього тижня є “малоймовірним”.
Заява пролунала у понеділок, 20 червня, у відповідь на питання журналістів “Чи ви ще плануєте поїздку в Україну”?
“Це залежить”, - відповів президент Байден. - “Від багатьох речей, пов’язаних із тим, чи створює це більше труднощів для українців, чи не відволікає від того, що відбувається. Але я зустрічався із Зеленським, спілкуюся з ним три-чотири рази на тиждень”.
Щодо своєї поїздки Європою Джо Байден уточнив: “Я поїду до Німеччини, я їду в Іспанію, збираюся в Ізраїль і в Саудівську Аравію”.
Пізніше журналісти ще раз уточнили щодо України: “То ж не буде відвідин України під час цієї подорожі?”
“Під час цієї поїздки швидше всього ні”, - відповів президент США.
Щодо перспектив України стати членом Європейського Союзу, Байден сказав, що це “дуже ймовірно” станеться.
Президент Джо Байден у Європі має намір взяти участь у саміті “Групи семи” в Німеччині та саміті НАТО в Іспанії. Він є одним з небагатьох лідерів західних країн, який ще не відвідував Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Натомість Україну відвідували Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та Перша леді США Джил Байден.
Як повідомляв "Голос Америки", на саміті НАТО в Мадриді 28-30 червня країни Альянсу мають намір узгодити масштабний пакет допомоги для України. На зустріч зокрема запросили президента України Володимира Зеленського.
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Китай різко збільшив імпорт нафти з Росії – він перевищує закупівлі із Саудівської Аравії
Китайський імпорт нафти з Росії в травні зріс більше, ніж удвічі, порівняно з минулим роком на тлі західних санкцій щодо російського палива.
За даними Митної адміністрації Китаю, країна, що має другу за розмірами економіку світу, закупила понад 8,4 мільярда тонн російської нафти. Це на 55% більше, ніж у травні 2021 року. Відтак Росія стала головним джерелом палива для Китаю, обійшовши Саудівську Аравію.
Як повідомляє агентство Bloomberg News, китайські закупівлі встановили новий рекорд.
Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін вперше за два роки зустрілися особисто перед початком Зимової олімпіади в Пекіні у лютому. Китай також утримався від публічного засудження повномасштабного вторгнення Росії до України.
Напередодні стало відомо, що Індія різко збільшила закупівлі в Росії вугілля та нафти.
3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.
Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.
Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.
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Харчі, житло, оформлення документів та реєстрація дітей у школу: як волонтери у США підтримують біженців з України
Волонтери міста Джерсі сіті вже не перший місяць допомагають українцям, які втекли та продовжують втікати від війни до Сполучених штатів. Вони налагодили цілу систему, яка дозволяє закрити першочергові потреби біженців.
Під опікою небайдужих активістів наразі перебуває 64 родини, які осіли у Нью-Йорку та Джерсі сіті. Координує роботу з біженцями Тамара Сибі. Вона – американка українського походження. На початку року разом з однодумцями з громадської організації Українці Джерсі сіті, вона вирішила знайомити американців з українською культурою. Проте, 24 лютого змусило волонтерів швидко адаптуватися до них викликів, і Тамара очолила напрямок допомоги біженцям.
Каже, вона - четверте покоління українських іммігрантів. Каже: багато років тому її прадядько допомагав людям, які приїжджали до США. «Я подумала, що це треба продовжувати, і допомогти людям з України. Тому що у них тут немає нікого», - пояснює Сибі.
Від початку повномасштабної російської агресії Тамара з командою волонтерів допомогла 64 родинам, які приїхали до Нью-Йорка та Джерсі Сіті. Підтримують харчами, житлом, вирішенням медичних та міграційних потреб, а також оформленням дітей до школи та дозволу на роботу.
Каже, аби все систематизувати, волонтери зробили спеціальну гугл-форму, яку новоприбулі біженці мають заповнити.
«Вони один одному передають інформацію про цю форму та заповнюють її. Пишуть ім’я, звідки вони, як приїхали, до кого, чим їм допомогти. Я особисто до кожного з них дзвоню і розпитую потім деталі. І вже після цього ми організовуємо те, що потрібно», - розповідає Сибі.
Людмила Головко одна з тих, хто отримав допомогу. Людмила - зі Львова, на початку вторгнення Росії приїхала до США із 4-річною донечкою, до родичів. Каже, уся її родина залишилася в Україні.
«Діти наші - в безпеці, не чують сирен, діти не спускаються в підвали. На чужині важко без чоловіка, без рідних тобі людей. І напевне, тримають діти… Я впевнена, що кожен чоловік жінки, яка тут з дітьми, як і мій чоловік, каже: «Будь тут, не їдь, не вертайся, дитина має рости, бачити сонце і не чути сирен», - емоційно ділиться своїми роздумами Людмила.
Головко розповідає, що приїхала з однією валізою, сподіваючись, що війна швидко закінчиться. Тому була потреба в одягу, іграшках для дитини та іншій підтримці. Відчувши на собі, наскільки важлива ця перша допомога, з часом сама пішла у волонтери. Каже, що хоче, аби війна скорше закінчилася, і таким чином робить свій внесок, допомагаючи, таким, як вона.
«Тому дуже добре допомогти, згуртуватися і підтримувати один одного, щоб було розуміння, що ти - не один», - додає вона.
Переважна більшість родин, якими опікується Тамара та її команда – це жінки з дітьми. За словами волонтерів, один з важливих етапів адаптації для маленьких українців – це повернення до навчання. Допомагає їм у цьому Наталія Іоффе, членкиня Ради освіти Джерсі сіті. Каже, що сама приїхала до США підлітком, тому знає, як це непросто.
Згадує, що для неї, української дитини з Києва, потрапити у величезну американську школу з улюбленої школи на Подолі було величезним стресом. «Я тоді відчувала сильну ностальгію за рідною школою», - згадує жінка.
Пам’ятаючи свій досвід, Наталія намагається працювати з дітьми, щоб полегшити їм адаптацію на новому місті. Адже в американських школах будь-яку дитину, незалежно від того, чи є у неї документи, завжди приймуть у державну школу та будуть піклуватися про неї.
«Нагодують, дадуть усе необхідне, щоб вона могла продовжувати навчання, забезпечать відчуття нормальності, що наразі найбільше потрібно дитині. Також у більшості шкіл є терапевти та медсестри. Тобто це якась мінімальна медична опіка, яка для дітей мігрантів, які не мають інших ресурсів, необхідна», - додає вона.
Медична допомога у США коштує недешево. Наталія каже, що кілька місцевих лікарів вже звернулися до волонтерів та зголосилися обслуговувати певну кількість українців безкоштовно.
«Один з наших благодійників - американський лікар індійського походження. Він просто перейнявся цим усім. Каже, що цілий день дивиться новини, і більше не може бути бездіяльним, повинен, щось зробити», - розповідає Іоффе.
Також волонтери працюють із благодійниками, які готові безкоштовно надати біженцям з України житло, адже не усі мають кошти на це. Допомагають у пошуках роботи і загалом адаптуватися на новому місці.
Незважаючи на те, скільки триватиме війна, Тамара Сибі та її однодумці обіцяють не зупинятися та допомагати біженцям стільки, скільки буде потрібно.
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Блог: Як українські біженці змінюють Чехію
Думки, висловлені в рубриці "Війна - це особисте" , передають погляди самих авторів і не відображають позицію "Голосу Америки".
Що робити, коли ти - журналістка, кураторка, сценаристка, але сама з дитиною у чужій країні, і місцевою мовою не говориш ні слова?
Правильно! Заснувати власний канал! Такий, який відповідатиме на запитання, на які шукаєш відповіді сама і ще сотні тисяч інших біженців. Якщо точніше, то близько 300 тисяч – стільки людей з України прихистила невеличка 10-ти мільйонна Чехія за чотири місяці повномасштабної війни.
Новостворений канал дає відповіді на основні питання біженців, зокрема, як зареєструватися на новому місці, як знайти житло, як відкрити рахунок у банку чи влаштувати дитину у школу, в дитячий садок.
«Телеграм-канал «Українка у Чехії», народжений з відчаю», – говорить у розмові з "Голосом Америки" одеситка Оксана Маслова, яка створила цей телеграм-канал. Пізніше канал трансформувався у вебсайт, що з’явився на платформі Радіо Україна.
До війни в Чехії було лише декілька україномовних видань. Найпомітніші з них - місячні часописи «Український журнал» (розрахований на читача, зацікавленого культурою, історією, політикою) та популярний часопис «Пороги». Обидва вони фінансуються з ґрантів Міністерства культури Чехії як видання для національних меншин.
Значно більше видань виходило російською мовою, які просували кремлівські наративи, але при цьому обслуговували і значну частину ринку україномовних читачів. Адже до повномасштабного вторгнення українська громада була найбільшою з національних громад Чехії і становила близько 150 тисяч осіб.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та з появою в Європі сотень тисяч нових біженців, у Чехії виникли десятки приватних медійних проєктів – інтернет-газет, радіостанцій, спрямованих на українських біженців, розповів у розмові з "Голосом Америки" ветеран української медійної сцени у Чехії, редактор часопису «Пороги» Олекса Лівінський. За його словами, змінилася і тональність публікацій у самих чеських ЗМІ.
«Перед війною українців змальовували переважно в негативному світлі, як бідну корумповану країну, з якої люди втікають за кращими заробітками до сусідніх країн. Ситуація почала трохи змінюватися спочатку під час Померанчевої революції, а потім – Революції гідності, коли в українцях почали впізнавати сусідів-європейців, які борються за знайомі та зрозумілі спільні цінності. З початком широкомасштабного вторгнення чехи цілком змінили своє ставлення до українців. Українців почали показувати як героїв, що протистоять значно сильнішому і підступному противнику», – розповідає Олекса Лівінський.
Відчуття солідарності з українцями
Зараз у чеській пресі почали з’являтися інтерв’ю, в яких відомі чеські історики, політики і мери маленьких містечок висловлюють ту ж саму думку – «українці зараз роблять те, що ми не могли зробити у 1938 році, чи у 1968 році», коли проти маленької демократичної держави було спрямовано війська значно сильнішої тоталітарної держави. У першому випадку - нацистської Німеччини, у другому – Радянського Союзу. Рефреном лунають слова: "нам тоді ніхто не допоміг, але ми можемо допомогти тепер і довоювати ті наші війни разом з українцями".
Чехи проявили солідарність в усіх сферах життя, починаючи від урядової – надання українцям тимчасового захисту, що практично зрівняв їх у правах з громадянами Чехії, до особистої – десятки тисяч людей пропонують свою допомогу – одяг, їжу, відкриті двері своїх помешкань для незнайомих людей.
Солідарність стосується і медійних проєктів – українською мовою почали виходити випуски новин на громадському та на приватних телеканалах, навіть бульварна преса друкує сторінки українською мовою. Йдеться не лише про солідарність, - розповідає у розмові з "Голосом Америки" Їтка Адамчікова, медіа-експерт з Newton Media, міжнародної компанії, що займається аналізом ринку ЗМІ.
«Наша компанія підтримала, зокрема, проект «Українка у Чехії» Оксани Маслової, тому що ми подумали, що українці приїдуть сюди, дуже скоро розберуться з тим, де жити, вчитися, чи працювати, і почнуть вибудовувати свої інституції. А за цими інституціями має хтось наглядати – будуть потрібні україномовні «сторожові пси». Також рух не був одностороннім – завдяки публікаціям в україномовних медіа і чехи могли б дізнатися, які проблеми існують у середовищі українців, чи які проблеми існують у чеському суспільстві, про які ми не знали б, якби не поява українців у таких кількостях», – розповідає медіа-аналітик Їтка Адамчікова.
За її словами, про такі проблеми як нелегальне працевлашутвання чи зловживання незнанням чеських законів на ринку праці чеському загалу було важко дізнатися, бо в середовище українців вони не могли проникнути, а самі українці не мали власні ЗМІ, які б про ці проблеми говорили.
До таких складних тем україномовні проєкти ще не дійшли, додає оглядачка. Важко було б очікувати це від колег, які щойно врятувалися з-під обстрілів, мали зруйновані помешкання в себе на батьківщині, перебували у постійній тривозі за чоловіків, що пішли обороняти країну, чи не могли почати пошук праці через, наприклад, неможливість влаштувати дитину у садок, бо і чеські діти до них роками чекали на місце.
Допомога українцям виявилася корисною і для чехів
Присутність українців уже відкрила чехам їхні слабкі місця. До прикладу, в дошкільному вихованні, чи у сфері охорони здоров’я, де бракує персоналу, але лікарі з інших країн, навіть якщо в них були відповідні дипломи і практика, не могли почати працювати в Чехії щонайменше два роки через складні вимоги щодо атестації та перепідготовки.
«Прибуття біженців може покращити місцевий ринок праці, освіти чи охорони здоров’я», – пишуть чеські оглядачі в одній з перших публікацій на цю тему з назвою «Українці змінюють Чехію» в аналітичному часописі Respekt. Вони наводять дані Міністерства праці та соціальних справ, яке після вивчення ринку разом з приватними компаніями дійшло висновку, що на чеському ринку дійсно є 150 тисяч вакантних посад, але заповнити їх не так просто.
Надмірна бюрократизація штучно стримує працевлаштування, - зауважують оглядачі. З’ясувалося, що виписані законом критерії існують не лише для лікарів, але і для ще 331 спеціальності, таких як, наприклад, перукар чи слюсар, де не так складно перевірити кваліфікацію людини на практиці.
Нове законодавство, ухвалене для українців, Lex Ukraine - три закони, що реагують на приїзд людей з України. Вони передбачають спрощення – хоча й лише на перше півріччя – умов для вступу до професій, які зараз дуже потрібні, пишуть чеські журналісти. За очікуваннями, надто жорсткі критерії після цих півроку перестануть діяти. При чому не лише для українців, але і для чехів.
Ще одна сфера, від якої вже виграє чеське суспільство, це вже згадані дитячі садочки. Значно більше муніципальних садочків за цей час не з'явилось, втім завдяки приватній ініціативі, в якій бере участь бізнес та різноманітні благодійні фонди, вже почалася розбудова проєкту «Сто дитячих груп», повідомляє інтернет-видання Seznam Zpravy, що має україномовну сторінку.
З’ясувалося, що надміру жорсткі законодавчі вимоги до гігієнічних умов у садочках також були перешкодою для появи розумних альтернатив до державної системи. То ж заодно переглянули і ці правила.
З відкриттям доступу до чеських лікарень для українських лікарів справи виглядають дещо складніше, але і тут зріє план, як покращити ситуацію.
Для початку – з’ясувати, скільки українських лікарів приїхало до країни. Коли центри прийому біженців працювали цілодобово, і уряд оголосив надзвичайний стан для співробітників, які приймали біженців, було не до з’ясування професій. Але вже зараз таку роботу збираються провести.
Замість звичайного процесу – нострифікації диплому (визнання іноземних документів), апробаційного іспиту в трьох частинах, іспиту з чеської мови, що перевіряє не лише професійні знання, а й знання місцевого законодавства, шестимісячне стажування під наглядом чеських лікарів та іспитом наприкінці цього періоду, планують дещо спрощений процес.
Міністерство охорони здоров’я запропонувало тримісячне стажування під наглядом чеських колег, і протягом цього часу держава би не вимагала від українських лікарів нострифікації. Деталі цього плану узгоджуються, але і так, на думку оглядачів, він виглядає революційно.
Однак, ці зміни відбуваються поступово і непомітні звичайним чехам. А «втома від біженців» вже починає даватися взнаки. Деякі чехи скаржаться, що їм також непогано було б мати безкоштовний проїзд у транспорті, яким у перші місяці користувалися українські біженці, хтось би хотів і своїх дітей безкоштовно зводити у зоопарк чи на концерт.
"Я дедалі частіше чую ці нарікання, – каже Їтка Адамчікова. – І тут українські проекти, такий як "Українка в Чехії", який має вже понад 5 тисяч підписників, міг би більше приділити уваги тим темам, які для української аудиторії не є самозрозумілими. Наприклад, чому вчителька непривітно на них подивилася у школі? А тому, що в неї в класі додалося кілька учнів, які не розуміють чеської мови, і вона має якось з ними дати собі раду. Або чому люди, які і до того сиділи без роботи, з заздрістю дивляться на українок, які вже працюють, які приїхали до Чехії на власному автомобілі, мають мобільний телефон, а вони думають, що «замість того, щоб допомагати нам, держава допомагає їм".
"Є в чеському суспільстві і інші проблеми, про які україномовні місцеві медіа могли б розповідати, бо є теми, які не будуть зрозумілими людині з-за кордону, навіть, якщо вона швидко вивчить чеську мову і почне читати чеську пресу", - додає медіа-експертка.
Дослідниця чеського медіа-ринку каже, що по-трохи деякі проекти для українців уже починають згортатися – на хвилі альтруїстичних почуттів їх виникло значно більше, ніж потребував ринок. Також чехи спостерігають, що багато українців вже повертаються додому, незважаючи на те, що в Україні ще далеко не безпечна ситуація.
Але досвід прийому такої кількості біженців, досвід швидкої адаптації бюрократичної системи, яку роками не могли зрушити з місця, на думку дослідниці, залишиться позитивним для країни загалом.
Довідка: Авторка статті - Наталія Чурікова була шеф-редакторкою "Радіо Україна" на його етапі становлення.
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Російська блокада українського зерна - це воєнний злочин, каже представник ЄС
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель знову наголосив на відповідальності Росії за брак харчів у світі, спричинений російською війною проти України і зокрема блокадою українських портів на Чорному морі.
Це справжній воєнний злочин, тому я не можу собі уявити, щоб це далі тривало.Жозеп Борель
Борель сказав у понеділок 20 червня, що намагання розблокувати транспортування зерна з України стали однією з тем переговорів міністрів закордонних справ країн ЄС 20 квітня в Люксембурзі.
“Ми закликаємо Росію розблокувати порти… Це немислимо. Неможливо уявити собі, що мільйони тонн пшениці залишаються заблоковані в Україні, в той час як люди в світі потерпають від голоду”, - сказав представник ЄС.
Він категорично відкинув заяви Москви, що проблеми на міжнародному ринку з постачанням збіжжя, а також добрив, спричинені міжнародними санкціями, наголосивши, що Євросоюз не накладав санкцій на аграрний сектор Росії.
“Це справжній воєнний злочин, тому я не можу собі уявити, щоб це далі тривало”, - заявив Борель.
Європейський Союз навесні оголосив програму сприяння експорту українського збіжжя через територію сусідніх європейських держав, але фахівці кажуть, що залізничні та інші перевезення зараз здатні охопити лише близько 20% обсягів, які могли перевозити великі морські вантажні судна.
Очікування гіршого
Керівники ЄС також готуються цього тижня офіційно визначитися з затвердженням статусу України як кандидата на членство у Євросоюзі, що минулого тижня рекомендував виконавчий орган організації - Європейська комісія.
Усе залежатиме від того, чи зможе Україна посилити свою здатність обороняти свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність нападати.
Український президент Володимир Зеленський сказав, що у зв’язку з цим він очікує посилення російських нападів на Україну.
“Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів”, - сказав Зеленський.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг тим часом сказав, що Захід повинен бути готовим допомагати Україні оборонятися у війні, яка може тривати роками.
В інтерв’ю німецькому часопису Bild посадовець наголосив, що ціна такої допомоги висока, і йдеться не лише про вартість військової підтримки, але й зростання цін на енергію та харчі, але за його словами поразка України коштувала б ще більше.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон також застеріг про необхідність готуватися до тривалого протистояння.
“Я боюся, що нам треба налаштуватися на довгу війну. Час - життєво важливий чинник. Усе залежатиме від того, чи зможе Україна посилити свою здатність обороняти свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність нападати”, - написав Джонсон в газеті Sunday Times.
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