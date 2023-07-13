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Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками
Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може затягнутися на роки. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе 13 липня в рамках зустрічі лідерів країн Північної Європи і США в Гельсінкі.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є ймовірність того, що війна в Україні зайшла в глухий кут і може затягнутися на роки, Байден відповів, що не вважає це такий сценарій імовірним.
"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. По-перше, я не вважаю, що Росія могла б вести війну вічно, передусім із огляду на її ресурси та можливості. По-друге, я думаю, що виникнуть обставини, за яких, зрештою, президент Путін вирішить, що продовження цієї війни не на користь Росії, ні в економічному, ні в політичному, ні в якомусь іншому плані. Але я не можу точно передбачити, як це станеться. Я сподіваюся, я очікую, що ви побачите, що Україна досягне значного прогресу у своєму наступі. І це згенерує шлях до переговорів", - сказав Байден.
Також у президента США запитали, чи міг би вступ України до НАТО спонукати президента Росії Путіна продовжувати війну в Україні або завадити мирним переговорам. Джо Байден відповів, що "по-перше, ніхто не може вступити в НАТО, поки йде війна, де атакують країну НАТО, тому що це гарантує, що ми у війні, ми у третій світовій війні".
"Тож справа не в тому, чи повинні вони приєднуватися чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО. Питання в тому, чи стримає це Путіна від продовження війни? Відповідь: Путін уже програв війну. У Путіна справжня проблема. Як він з неї вибереться, як він діє? Тож ідея про те, який механізм використати. Він міг би закінчити війну завтра, він міг би просто сказати "я виходжу", але те, яка угода буде досягнута в кінцевому підсумку, залежить від Путіна та від того, що він вирішить. Проте немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", - сказав Байден.
Під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії президент США також наголосив, що цього тижня "НАТО офіційно підвищило рівень наших відносин із Україною".
Він нагадав, що члени Альянсу погодилися скасувати План дій щодо членства, який вимагався від України, і "створили шлях до членства для України, оскільки вона продовжує досягати прогресу в необхідних демократичних і безпекових реформах, які вимагаються від кожного члена НАТО."
"Ми також дали чітко зрозуміти президентові Зеленському, що ми не чекаємо прийняття в НАТО, щоб взяти на себе зобов’язання щодо довгострокової безпеки України. Лідери G7 разом виступили з новою спільною декларацією про підтримку України. Декларацією, яку, як я був радий бачити, скандинавські країни одразу підтримали. Вона запустила процес, відкритий для будь-якої країни, для переговорів про двосторонні угоди з Україною в галузі безпеки, поки вона офіційно не стане членом НАТО. Це не лише гарантуватиме, що Україна зможе захищатися сьогодні, але й стримуватиме майбутню агресію за допомогою потужних сил на суші, у повітрі та на морі від їхніх друзів", - сказав Байден.
Джо Байден наголосив, що союзники та партнери США у всьому світі розуміють, що "ця боротьба – це не лише боротьба за майбутнє України, це суверенітет, безпека та сама свобода."
Країни Північної Європи та Сполучені Штати знову однозначно засудили агресивну війну Росії проти України. У заяві, виданій в четвер, йдеться, що вони залишаються непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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- Голос Америки
МОК офіційно не запрошує Росію та Білорусь на Олімпіаду в Парижі. Але їхні спортсмени зможуть змагатися
Міжнародний Олімпійський Комітет не запрошуватиме офіційно спортсменів від Росії та Білорусі на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Про це мовиться у роз’ясненні МОК рекомендацій, які агенція видала міжнародним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів.
“Поточні рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях не стосуються участі спортсменів та їх допоміжного персоналу з російським чи білоруським паспортом на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року або Зимові Олімпійські ігри в Мілані Кортіна 2026. … Запрошення 203 НОКам (Національним олімпійським комітетам), які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. З огляду на наведені причини це виключить НОК Росії та Білорусі, а також НОК Гватемали”, - повідомляється на сайті організації.
Комісія з етики МОК також додає, що членів Олімпійського комітету в Росії продовжують оцінювати за двома категоріями: 1) їхня активна підтримка війни; 2) їхня договірна ситуація з російськими військовими чи органами національної безпеки.
Міжнародний Олімпійський комітет також критикує Україну те, що не дозволяє українським спортсменам змагатися в тих категоріях, де виступають російські або білоруські спортсмени. Відповідний наказ ухвалило Міністерство молоді та спорту України 12 квітня.
“Щоб пройти кваліфікацію (на Олімпійські ігри), їм потрібно було б уже зараз виступати на міжнародному рівні. Водночас на чемпіонаті світу з дзюдо та тхеквондо українські спортсмени були відсутні, оскільки їх не допустили за вказівкою Мінспорту України. Іншими словами, українські спортсмени потрапили під санкції власного уряду через війну, яку розв’язали уряди Росії та Білорусі”, - мовиться у повідомленні МОК.
“Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє власних спортсменів шансу пройти відбір на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року та зробити так, щоб український народ пишався цим. Важко зрозуміти, чому українських спортсменів допускають до змагань до великого тенісу, а не до настільного. Важко зрозуміти, чому їм дозволено змагатися у велоспорті, а не у плаванні. Важко зрозуміти, чому у фехтуванні український спортсмен може виступати в дисципліні А, а його товариш по команді не може виступати в дисципліні Б”, - заявляють у МОК.
Офіційне запрошення на Олімпійські ігри МОК зазвичай надсилає національним збірним країн-учасників за рік до відкриття.
Попри те, що збірні РФ та Білорусі не отримають запрошення, їхні спортсмени все одно зможуть приєднатись до Ігор в Парижі - під нейтральним прапором або під прапором інших країн.
Президентом білоруського Національного комітету Олімпійських ігор є Віктор Лукашенко, старший син Олександра Лукашенка.
Годжес: Україна буде в НАТО, бо від цього залежить безпека Європи. Відео
“Немає надії на якийсь сталий мир поки Україна не в НАТО, тому що Росія є такою як вона є. І це важливо. Росія не зміниться допоки вони не будуть повністю переможеними”, – говорить колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у коментарі Голосу Америки.
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Бліц з Байденом після саміту НАТО: ракети ATACMS для України, доля Криму, контрнаступ, враження від Зеленського
По завершенню саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, вже перед посадкою на літак, президент США Джо Байден відповів на питання журналістів про його враження від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та на що може розраховувати Україна.
Серед іншого, президент США прокоментував потенційне надсилання ракет ATACMS для України, обговорення контрнаступу із президентом Зеленським, а також - долю Криму після війни.
Голос Америки пропонує увесь діалог з президентом США про Україну перед тим, як Джо Байден вирушив з Литви у Фінляндію:
Журналіст: Як минула ваша зустріч із Зеленським? Чи ви говорили про ракети великої дальності?
Президент США Джо Байден: Все минуло дуже добре, і я думаю, що він вам так само скаже. Ми провели разом близько години, і думаю, що ми на правильному шляху.
І тому у мене гарні враження від цієї поїздки. Знаєте, ми виконали кожну мету, яку ставили перед собою. Знаю, що був певний цинізм щодо того, чи зможу я переконати турків щодо Швецію…
Журналіст: Як гадаєте, скільки потрібно буде часу, щоб Україна вступила в НАТО? Цього не буде ще певний час, чи не так?
Джо Байден: Гадаю, поки не закінчиться війна. Але подивіться, що Зеленський зараз розуміє, це те: чи є він зараз у НАТО, чи ні, це не має значення, поки він має зобов’язання, які… Пам’ятаєте, я говорив, що ми разом з низкою інших членів НАТО будемо до цього (до цих зобов'язань - ред.) ставитися, як до таких, що гарантують йому безпеку, так як це є з Ізраїлем - у довгостроковій перспективі. Тож зараз це його не буде турбувати.
Журналіст: Чи вважаєте ви, що питання Криму має бути повністю вирішене, щоб означало, що війна закінчилася?
Джо Байден: І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись.
Журналіст: Пане президенте, якою інформацією поділився з вами президент Зеленський щодо того, як відбувається їхній контрнаступ?
Джо Байден: Ну … я не маю права розповідати вам про це в деталях. Але ми довго говорили про це з усіма його військовими представниками, які там були присутні. Вони оптимістично налаштовані, але знають, що це складне завдання. В будь-якому разі, не думаю, що мені було б доречно про це говорити.
Журналіст: Сер, чи ви розглядаєте можливість надіслати (Україні - ред.) ATACMS — ракети “земля-земля”?
Джо Байден: Так. Але вони вже мають еквівалент ATACMS. Що нам зараз найбільше потрібно, це артилерійські снаряди, їх не вистачає. Ми над цим працюємо. І тому, коли ми закінчили, він був дуже задоволений усім, що ми робимо.
Журналіст: Щодо Туреччини, чи ви переконані, сенатор Менендес відмовиться від своїх (попередніх) заперечень відправити винищувачі F-16 до Туреччини?
Джо Байден: Я впевнений, що Туреччина продовжуватиме підтримувати вступ Швеції до НАТО. І я впевнений, що ми зможемо продати F-16. Дякую.
Журналіст: Пане президенте, після цього саміту та всієї підтримки, яку НАТО та G7 надали Україні, який сигнал це надсилає президенту Путіну?
Джо Байден: Що ми об’єднані, що ми об’єднані.
Саміт НАТО у Вільнюсі тривав 11-12 липня. На зустрічі президентів США та України Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та відреагував на критичні заяви президента України, що лунали від нього перед візитом на саміт НАТО.
"Жадана читали в перекладі американські військові. І їм сподобалося". У бібліотеці США розповіли, які книги про Україну популярні
Видання Сергія Плохія, Сергія Жадана, Євгенії Білорусець, Андрія Куркова та інших українських авторів в англійському перекладі доступні для відвідувачів громадської бібліотеки у містечку Фолс-Черч в американському штаті Вірджинія. Колекція книг авторства українців та про Україну в цій бібліотеці почала з'являтися кілька років тому завдяки зусиллям українки, яка прийшла працювати до бібліотеки. Після початку повномасштабної війни Росії проти України цікавість до української тематики серед читачів зросла і досі тримається на високому рівні, кажуть у бібліотеці. Американці читають не лише історичні книги, а й захоплюються українською художньою літературою.
"Цей чоловік - професор української історії в Гарварді. Вона була оновлена та доповнена. Нам, імовірно, доведеться придбати ще додатковий наклад цієї книги," - розповідає американка, бібліотекарка Кетрін Вілсон, тримаючи в руках книгу історика Сергія Плохія "Брама Європи: історія України."
Крім цього видання в бібліотеці у місті Фолс-Черч у штаті Вірджинія неподалік Вашингтона є ще понад 30 книг про Україну, а також авторства українських письменників. Більшість видань зараз на руках у читачів. Здебільшого відвідувачів-американців цікавлять книги про історію України, розповідають у бібліотеці, та свідчення про сучасну війну.
На полицях бібліотеки, зокрема є англомовний щоденник про повномасштабну війну школярки з Харкова Єви Скалецької "Ви не знаєте, що таке війна" та "Щоденник війни" Євгенії Білорусець, а також англомовна версія щоденника Сергія Жадана про перші півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під назвою "Небо над Харковом."
Саме видання Сергія Жадана, а також книга американської письменниці Енн Епплбаум "Червоний голод. Війна Сталіна з Україною" - серед найпопулярніших на українській полиці серед американських читачів, розповідає директорка бібліотеки Дженіфер Керол: "Коли війна тільки розпочалася, ця авторка (Епплбаум - ред.), зокрема була затребувана, щоб дізнатися більше про Україну. А потім, я знаю, що цей автор (Жадан - ред.) є дуже популярним, він українець".
Не так давно на полицях цієї бібліотеки неподалік Вашингтона книг про Україну та написаних українцями не було взагалі, пригадує Ольга Косенко, українка, яка переїхала до США девʼять років тому. Коли вона прийшла на роботу архівістом у місцеву бібліотеку, відразу ж перейнялася відсутністю там українських видань. "Шість років тому, коли я прийшла працювати до бібліотеки, коли я почала розповідати
Коли я почала розповідати людям, що в Україні війна, дехто був здивований
людям, що в Україні війна, дехто був здивований. І я почала пояснювати, що ми повинні мати більше українських книжок, про Україну. І ми повинні допомагати... Оксана Забужко склала список найкращих книжок українською, я просто роздрукувала цей список, принесла співробітникам і пояснила, що ми це повинні мати в бібліотеці", - пригадує Ольга.
Колеги дослухалися до порад i в бібліотеці ще до повномасштабної війни почали з'являтися книги про Україну та українських авторів у перекладі англійською мовою. "Наша колега з України сказала, що недостатньо книг, виданих тут, у США, українських авторів... Безперечно, ми намагаємося бути в курсі того, що відбувається в Україні, і дбаємо про те, щоб у нас були книги, доступні для наших читачів, щоб вони могли дізнатися більше", - розповіла директорка бібліотеки.
З початком повномасштабної війни Росії проти України потреба в книгах на українську тематику значно зросла, кажуть у бібліотеці. "Люди почали приходити і запитувати книжки про історію України. Багато хто знав, що я з України, і почали мене запитувати щодо історії України, щодо відносин Росії та України, і мені потрібно було відповідати. Одразу ж ми закупили книжку Сергія Плохія "Брама Європи: історія України" і вона дуже популярна досі. У нас з'явилися книги Сергія Жадана, поезія. Люди знають, хто такий Тарас Шевченко, це дуже приємно", - розповіла Ольга Косенко.
Жадана читали в перекладі переважно американські військові. І їм сподобалося, як і пану Залужному
Вона зазначила, що у перекладів поезії Сергія Жадана є особлива група прихильників у США: "Жадана читали в перекладі переважно американські військові. І їм сподобалося, як і пану Залужному... Я читала переклад його віршів, у них дуже чіткий ритм... вони дуже беруть за душу".
Зараз, окрім щоденників війни, історичних книг, кількох видань про Чорнобиль та книг Сергія Жадана в американській бібліотеці є перекладений роман "Сірі бджоли" Андрія Куркова, біографія президента України Володимира Зеленського та книга з його промовами, доповнюють колекцію українські рецепти англійською, та популярна серед американських діток казка. "У нас є дитяча книга, яка, як я точно знаю, є надзвичайно популярною, це "Рукавичка", українська народна казка", - каже директорка бібліотеки.
Ви не повірите, але вони видаються, просто потрібно мати бажання їх знайти
Книги авторства українців та про Україну до бібліотеки закуповують в американських видавництв. "Вони були видані і вони видаються, ви не повірите, але вони видаються, просто потрібно мати бажання їх знайти", - розповіла Ольга Косенко.
Бібліотекарка Кетрін Вілсон, яка займається замовленнями нехудожньої літератури, розповіла, що при виборі книг на українську тематику, як і з іншими виданнями, покладається на опубліковані рецензії: "Ми отримуємо щомісячні журнали, які містять огляди нових виданих книг. Я замовляю книги для певної частини колекції, яка включає історію, географію та подорожі. Тому будь-яка нова книга про ситуацію в Україні чи історію України проходить через ці рецензії. А я переглядаю відгуки і вирішую, які з них придбаємо. І оскільки у нас громада, яка живе поблизу Вашингтона і дуже стурбована ситуацією в Україні, я, зазвичай, купую більшість із них".
Безпосередньо самі читачі теж можуть впливати на те, які саме книги замовить бібліотека до свого фонду. Тож, каже директорка, такі "українські" полиці за умови наполегливості відвідувачів можуть з'явитися в багатьох американських бібліотеках.
"Є кілька способів. По-перше, більшість бібліотек мають метод пропозицій для запиту книг. Це або онлайн-форма, або форма, яку вони заповнюють у бібліотеці, щоб подати запит на додавання книг до колекції. Вони також можуть поговорити з директором або бібліотекарями про потенційне створення полиці або додавання нових авторів до колекції, що ми й робимо. Люди дають рекомендації, а потім ми додаємо матеріал, щоб заповнити книжкові полиці", - розповіла директорка Дженіфер Керол.
На цьому закупівлі не планують зупиняти. В бібліотеці вже є перелік книг, які хочуть придбати наступними. "По-перше, це Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Лесь Подерв'янський, Ірен Роздобудько, Ліна Костенко, Всеволод Нестайко, Остап Вишня. І я дуже сподіваюся, що у нас будуть теж книжки Вікторії Амеліної, української авторки, яка загинула після бомбардування Краматорська", - розповіла Ольга Косенко.
Крім закупівлі книг, працівники бібліотеки активно допомагають Україні. Директорка бібліотеки читала книги відеозв'язком для українських діток, які перебували в укриттях під час обстрілів росіян. "Я думаю, що вони це сприйняли з дуже великою вдячністю. Це було дуже складно, тому що вони, звичайно, переживали травму. Ми читали кілька книжок англійською, яку було легше зрозуміти, бо вони варіювалися за віком: від дитячого садочка до сьомого класу. Тож нам довелося підібрати книги, які можна було б перекладати між віковими групами, щоб усім було цікаво. Думаю, їм було цікавіше спілкуватися з нами англійською. І я пам’ятаю, як одна з дівчаток запитала, чи є у нас у бібліотеці "Гаррі Поттер", - пригадує Дженіфер Керол.
Також у бібліотеці організовують тематичні лекції про Україну, покази фільмів про війну Росії проти України, і проводили онлайн-концерт українських музикантів.
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