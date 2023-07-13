Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками

Видання Сергія Плохія, Сергія Жадана, Євгенії Білорусець, Андрія Куркова та інших українських авторів в англійському перекладі доступні для відвідувачів громадської бібліотеки у містечку Фолс-Черч в американському штаті Вірджинія. Колекція книг авторства українців та про Україну в цій бібліотеці почала з'являтися кілька років тому завдяки зусиллям українки, яка прийшла працювати до бібліотеки. Після початку повномасштабної війни Росії проти України цікавість до української тематики серед читачів зросла і досі тримається на високому рівні, кажуть у бібліотеці. Американці читають не лише історичні книги, а й захоплюються українською художньою літературою.

"Цей чоловік - професор української історії в Гарварді. Вона була оновлена та доповнена. Нам, імовірно, доведеться придбати ще додатковий наклад цієї книги," - розповідає американка, бібліотекарка Кетрін Вілсон, тримаючи в руках книгу історика Сергія Плохія "Брама Європи: історія України."

Крім цього видання в бібліотеці у місті Фолс-Черч у штаті Вірджинія неподалік Вашингтона є ще понад 30 книг про Україну, а також авторства українських письменників. Більшість видань зараз на руках у читачів. Здебільшого відвідувачів-американців цікавлять книги про історію України, розповідають у бібліотеці, та свідчення про сучасну війну.

На полицях бібліотеки, зокрема є англомовний щоденник про повномасштабну війну школярки з Харкова Єви Скалецької "Ви не знаєте, що таке війна" та "Щоденник війни" Євгенії Білорусець, а також англомовна версія щоденника Сергія Жадана про перші півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під назвою "Небо над Харковом."

Саме видання Сергія Жадана, а також книга американської письменниці Енн Епплбаум "Червоний голод. Війна Сталіна з Україною" - серед найпопулярніших на українській полиці серед американських читачів, розповідає директорка бібліотеки Дженіфер Керол: "Коли війна тільки розпочалася, ця авторка (Епплбаум - ред.), зокрема була затребувана, щоб дізнатися більше про Україну. А потім, я знаю, що цей автор (Жадан - ред.) є дуже популярним, він українець".

Не так давно на полицях цієї бібліотеки неподалік Вашингтона книг про Україну та написаних українцями не було взагалі, пригадує Ольга Косенко, українка, яка переїхала до США девʼять років тому. Коли вона прийшла на роботу архівістом у місцеву бібліотеку, відразу ж перейнялася відсутністю там українських видань. "Шість років тому, коли я прийшла працювати до бібліотеки, коли я почала розповідати

Коли я почала розповідати людям, що в Україні війна, дехто був здивований

людям, що в Україні війна, дехто був здивований. І я почала пояснювати, що ми повинні мати більше українських книжок, про Україну. І ми повинні допомагати... Оксана Забужко склала список найкращих книжок українською, я просто роздрукувала цей список, принесла співробітникам і пояснила, що ми це повинні мати в бібліотеці", - пригадує Ольга.

Колеги дослухалися до порад i в бібліотеці ще до повномасштабної війни почали з'являтися книги про Україну та українських авторів у перекладі англійською мовою. "Наша колега з України сказала, що недостатньо книг, виданих тут, у США, українських авторів... Безперечно, ми намагаємося бути в курсі того, що відбувається в Україні, і дбаємо про те, щоб у нас були книги, доступні для наших читачів, щоб вони могли дізнатися більше", - розповіла директорка бібліотеки.

З початком повномасштабної війни Росії проти України потреба в книгах на українську тематику значно зросла, кажуть у бібліотеці. "Люди почали приходити і запитувати книжки про історію України. Багато хто знав, що я з України, і почали мене запитувати щодо історії України, щодо відносин Росії та України, і мені потрібно було відповідати. Одразу ж ми закупили книжку Сергія Плохія "Брама Європи: історія України" і вона дуже популярна досі. У нас з'явилися книги Сергія Жадана, поезія. Люди знають, хто такий Тарас Шевченко, це дуже приємно", - розповіла Ольга Косенко.

Жадана читали в перекладі переважно американські військові. І їм сподобалося, як і пану Залужному

Вона зазначила, що у перекладів поезії Сергія Жадана є особлива група прихильників у США: "Жадана читали в перекладі переважно американські військові. І їм сподобалося, як і пану Залужному... Я читала переклад його віршів, у них дуже чіткий ритм... вони дуже беруть за душу".​

Зараз, окрім щоденників війни, історичних книг, кількох видань про Чорнобиль та книг Сергія Жадана в американській бібліотеці є перекладений роман "Сірі бджоли" Андрія Куркова, біографія президента України Володимира Зеленського та книга з його промовами, доповнюють колекцію українські рецепти англійською, та популярна серед американських діток казка. "У нас є дитяча книга, яка, як я точно знаю, є надзвичайно популярною, це "Рукавичка", українська народна казка", - каже директорка бібліотеки.

Ви не повірите, але вони видаються, просто потрібно мати бажання їх знайти

Книги авторства українців та про Україну до бібліотеки закуповують в американських видавництв. "Вони були видані і вони видаються, ви не повірите, але вони видаються, просто потрібно мати бажання їх знайти", - розповіла Ольга Косенко.

Бібліотекарка Кетрін Вілсон, яка займається замовленнями нехудожньої літератури, розповіла, що при виборі книг на українську тематику, як і з іншими виданнями, покладається на опубліковані рецензії: "Ми отримуємо щомісячні журнали, які містять огляди нових виданих книг. Я замовляю книги для певної частини колекції, яка включає історію, географію та подорожі. Тому будь-яка нова книга про ситуацію в Україні чи історію України проходить через ці рецензії. А я переглядаю відгуки і вирішую, які з них придбаємо. І оскільки у нас громада, яка живе поблизу Вашингтона і дуже стурбована ситуацією в Україні, я, зазвичай, купую більшість із них".

Безпосередньо самі читачі теж можуть впливати на те, які саме книги замовить бібліотека до свого фонду. Тож, каже директорка, такі "українські" полиці за умови наполегливості відвідувачів можуть з'явитися в багатьох американських бібліотеках.

"Є кілька способів. По-перше, більшість бібліотек мають метод пропозицій для запиту книг. Це або онлайн-форма, або форма, яку вони заповнюють у бібліотеці, щоб подати запит на додавання книг до колекції. Вони також можуть поговорити з директором або бібліотекарями про потенційне створення полиці або додавання нових авторів до колекції, що ми й робимо. Люди дають рекомендації, а потім ми додаємо матеріал, щоб заповнити книжкові полиці", - розповіла директорка Дженіфер Керол.

На цьому закупівлі не планують зупиняти. В бібліотеці вже є перелік книг, які хочуть придбати наступними. "По-перше, це Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Лесь Подерв'янський, Ірен Роздобудько, Ліна Костенко, Всеволод Нестайко, Остап Вишня. І я дуже сподіваюся, що у нас будуть теж книжки Вікторії Амеліної, української авторки, яка загинула після бомбардування Краматорська", - розповіла Ольга Косенко.

Крім закупівлі книг, працівники бібліотеки активно допомагають Україні. Директорка бібліотеки читала книги відеозв'язком для українських діток, які перебували в укриттях під час обстрілів росіян. "Я думаю, що вони це сприйняли з дуже великою вдячністю. Це було дуже складно, тому що вони, звичайно, переживали травму. Ми читали кілька книжок англійською, яку було легше зрозуміти, бо вони варіювалися за віком: від дитячого садочка до сьомого класу. Тож нам довелося підібрати книги, які можна було б перекладати між віковими групами, щоб усім було цікаво. Думаю, їм було цікавіше спілкуватися з нами англійською. І я пам’ятаю, як одна з дівчаток запитала, чи є у нас у бібліотеці "Гаррі Поттер", - пригадує Дженіфер Керол.

Також у бібліотеці організовують тематичні лекції про Україну, покази фільмів про війну Росії проти України, і проводили онлайн-концерт українських музикантів.

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