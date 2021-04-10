Джо Байден заявив про плани адміністрації щодо прориву у лікуванні раку, діабету, хвороби Альцгеймера

Адміністрація Байдена хоче виділити 6.5 мільярдів доларів на дослідження, які, як сподівається президент США, можуть дозволити здійснити прорив у діагностиці, лікуванні та попередженні низки хвороб. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні у ході регулярного брифінгу з питань економіки. Текст коментарів президента США розміщено на сайті Білого дому.

Це новаторський прорив, який, ми сподіваємося, допоможе нам діагностувати, лікувати та попереджати такі хвороби, як хвороба Альцгеймера та діабет, та дасть нам шанс покінчити із раком

"Це новаторський прорив, який, ми сподіваємося, допоможе нам діагностувати, лікувати та попереджати такі хвороби, як хвороба Альцгеймера та діабет, та дасть нам шанс покінчити із раком, бо ми зосередимося виключно на цих темах", - відзначив президент США.

За словами Байдена йдеться про програму подібну до Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США (DARPA - прим. ГА), але у царині охорони здоров'я. Президент США назвав її ARPA-H.

Байден також заявив, що його адміністрація пропонує на 50% збільшити фінансування спрямоване на подолання опіоїдної кризи у США.

Раніше адміністрація США представила пропозицію бюджету країни загальним обсягом у 1.52 трильйони доларів. Як відзначає видання The Hill, дана цифра включає збільшення внутрішніх видатків на 15.7% та збільшення оборонного бюджету на 1.7%.

"Бюджет запропонований президентом Байденом у п'ятницю розпочав імовірно тривалу боротьбу із Конгресом з приводу того, як фінансувати роботу федерального уряду", - відзначає видання.

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