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В Україні переклали й видали американський посібник «Легка черепно-мозкова травма»

Напередодні Дня українського добровольця, який відзначають 14 березня, українським військовим медикам передали новий посібник з лікування контузій. Посібник є перекладом американського підручника «Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій». Книгу видали коштом Американсько-української медичної фундації.

Як зауважила під час церемонії передачі представниця фундації в Україні Наталія Шульга, посібник використовується в Збройних Силах США, які мають досвід лікування бойових травм, набутий у чотирьох війнах.

«Корейська війна, В’єтнам, Афганістан, Ірак. У цьому посібнику зосереджено практичний досвід порятунку життя поранених», - сказала доктор Шульга.

Вадим Свириденко, Наталія Шульга, Юлія Лапутіна
Вадим Свириденко, Наталія Шульга, Юлія Лапутіна

Вона повідомила, що Американсько-українську медичну фундацію створили американські лікарі українського походження, і що це вже третя книга для українських військових медиків, видана на пожертви діаспори. За її словами, «Місія фундації сконцентрована на перекладі найкращих медичних книг американської медицини і їх виданні для потреб української медицини».

Перші 500 примірників посібника уже надійшли в Україну і безоплатно передані Збройним Силам, шпиталям, центрам реабілітації.

До 2014 року Україна не мала досвіду участі в бойових діях. Тому знання, якими ділиться з нами американська армія, неоціненні. На цьому наголосили міністерка в справах ветеранів України Юлія Лапутіна та уповноважений президента з питань реабілітації ветеранів Вадим Свириденко.

Легка черепно-мозкова травма (або, простою мовою, контузія) - найбільш розповсюджена травма, з якою мають справу медики на війні. Про це сказав під час презентації посібника помічник військового аташе при посольстві США в Україні капітан Джеймс Тіппетс.

«Останні 20 років ми часто стикалися з проблемою бойових черепно-мозкових травм. Я особисто дістав таку травму під час служби в Афганістані», - зазначив Тіппетс. Як він додав, «Радію, що наш посібник тепер доступний для українських ветеранів та військових медиків. Сподіваюся, він допоможе багатьом пораненим повернутися до нормального життя».

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