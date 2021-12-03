Байден заявив про підготовку низки ініціатив для стримування Путіна

Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив ЗМІ, що він готує "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатись".

Президент США також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та Україною.

Заява президента США прозучала на тлі попередніх заяв представників Сполучених Штатів та НАТО про те, що Росії доведеться заплатити значну ціну у разі продовження агресії проти України.

Водночас у Росії заявляють про буцімто можливість проведення телефонної розмови між Байденом та Путіним у найближчі дні. Державний секретар США Ентоін Блінкен назвав таку розмову імовірною.

За повідомленнями, у Кремлі заявили, що у ході розмови Путін вимагатиме гарантії того, що Україна не стане членом НАТО.

Деякі оглядачі звертають увагу на вимоги Кремля, як дуже чіткі.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше у МЗС Росії, коментуючи зустріч Лаврова із Блінкеном наголосили, що Лавров заявив державному секретарю США, що "ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу".

Як повідомляє російська сторона, Лавров озвучив "імперативну вимогу", що альтернативою у даній ситуації можуть стати "довгострокові гарантії безпеки" на західних кордонах Росії.

У четвер речниця МЗС Росії Захарова, повідомляє ТАСС, також заявила, що Росія переконана у необхідності домовленостей щодо нерозширення НАТО на Схід.

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