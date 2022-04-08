Байден заявив, що США визначать та нададуть Україні просунуті озброєння необхідні для захисту

Президент США Джо Байден заявив напередодні, що голосування ГА ООН за те, щоб "викинути" Росію із Ради ООН з прав людини є "значущим кроком з боку міжнародної спільноти, який надалі демонструє, що війна Путіна перетворила Росію на міжнародну парію".

"Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини. Російські війська здійснюють воєнні злочини. Росії не місце в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію, бо слідча комісія Ради розслідує порушення Росією та зловживання правами людини в Україні.", - відзначає заява президента США,

Раніше Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.

За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.

Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.

У своїй заяві Байден вказав, що США будуть надалі працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні в Україні звірства, посилити тиск на економіку Росії та ізолювати Росію на міжнародній арені.

Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.