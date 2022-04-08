Остін та Резніков обговорили потреби українських військових

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю обговорили потреби українських військових для захисту України. Про це повідомляє Пентагон.

Як повідомляється, у ході розмови Остін звернув увагу на оголошений нещодавно пакет безпекової допомоги Україні обсягом у 100 мільйонів доларів "для додаткових бронебійних озброєнь Javelin", та поточні зусиллі США щодо координації безпекової допомоги з союзниками та партнерами.

Як відзначає американська сторона, міністр оборони України Резніков поділився оцінкою ситуації на полі бою та подякував США за надання озброєнь для підтримки обороноздатності України.

Напередодні у зверненні до держав-партнерів України, міністр оборони Резніков заявив, що Україна виграла перший раунд війни а Росія переводить конфлікт у затяжну фазу.

"За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

"Затягування з наданням зброї призводить до загибелі наших дітей, до виснаження нашої країни. Так само це виснажує Європу", - заявив міністр оборони України.