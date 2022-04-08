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Остін та Резніков обговорили потреби українських військових
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю обговорили потреби українських військових для захисту України. Про це повідомляє Пентагон.
Як повідомляється, у ході розмови Остін звернув увагу на оголошений нещодавно пакет безпекової допомоги Україні обсягом у 100 мільйонів доларів "для додаткових бронебійних озброєнь Javelin", та поточні зусиллі США щодо координації безпекової допомоги з союзниками та партнерами.
Як відзначає американська сторона, міністр оборони України Резніков поділився оцінкою ситуації на полі бою та подякував США за надання озброєнь для підтримки обороноздатності України.
Напередодні у зверненні до держав-партнерів України, міністр оборони Резніков заявив, що Україна виграла перший раунд війни а Росія переводить конфлікт у затяжну фазу.
"За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - заявив Резніков.
Міністр оборони наголосив, що Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.
"Затягування з наданням зброї призводить до загибелі наших дітей, до виснаження нашої країни. Так само це виснажує Європу", - заявив міністр оборони України.
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Байден привітав голосування ГА ООН за те, щоб "викинути" Росію з Ради організації з прав людини
Президент США Джо Байден заявив напередодні, що голосування ГА ООН за те, щоб "викинути" Росію із Ради ООН з прав людини є "значущим кроком з боку міжнародної спільноти, який надалі демонструє, що війна Путіна перетворила Росію на міжнародну парію".
"Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини. Російські війська здійснюють воєнні злочини. Росії не місце в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію, бо слідча комісія Ради розслідує порушення Росією та зловживання правами людини в Україні.", - відзначає заява президента США,
Раніше Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.
За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.
Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.
У своїй заяві Байден вказав, що США будуть надалі працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні в Україні звірства, посилити тиск на економіку Росії та ізолювати Росію на міжнародній арені.
Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.
Представництво ЄС відновлює свою роботу в Україні
Попри триваючу війну, представництво Євросоюзу відновлює свою діяльність у Києві. Про це повідомив глава представництва Матті Маасікас.
Як він написав вранці у п'ятницю у своєму Твіттері, прямує до України "в доброму товаристві", разом з президенткою Єврокомсії Урсулою фон дер Ляєн та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем.
"Раніше ніколи не уявляв, що таке просте повідомлення може зробити мене таким щасливим", - зазначив Маасікас, наводячи текстовий меседж Київстар: "З поверненням в Україну".
Своєю чергою, очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн оприлюднила світлину своєї делегації на пероні вокзалу в польському Перемишлі, додавши підпис: "В очікуванні зустрічі з Києвом".
Про те, що представництво ЄС повертається до Києва, заявив також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
Представництво ЄС евакуювалося з Києва у перший день після широкомасштабного вторгнення Росії і дотепер діяло на території Польщі.
У п'ятницю 8 квітня керівники ЄС зустрінуться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
Французькі вибори: Макрон, Ле Пен і Путін
Рівень життя та відносини з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі російської війни в Україні стали провідними темами президентської кампанії у Франції, де голосування відбудеться у неділю 10 квітня і, ймовірно, знову в другому турі 24 квітня.
За посаду змагаються дванадцять кандидатів, і найбільшу підтримку досі мав чинний президент Еммануель Макрон, хоча опитування показують, що його наздоганяє Марін Ле Пен, яка багато років залишається лідеркою французьких крайніх правих.
Хто би сказав шість тижнів тому, що після початку війни в Україні мені на мітингах доведеться зосереджуватися на внутрішніх питаннях?Еммануель Макрон
53-річна Ле Пен раніше пишалася своїми зв’язками з Путіним, гостро критикувала Європейський Союз і НАТО, але у цій виборчій кампанії вона доклала зусиль, щоб дистанціюватися від Москви і зокрема одразу засудила російську війну в Україні.
Марін Ле Пен не виступила проти прийому українських біженців у Франції, хоча питання імміграції і небажаність напливу іноземців завжди була важливою частиною її ідеології.
44-річний Еммануель Макрон опинився під тиском на тлі зростання вартості життя, зокрема цін на енергію і незадоволення французів тим, що держава не завжди може гарантувати той рівень соціального захисту, на який багато сподіваються.
«Хто би сказав шість тижнів тому, що після початку війни в Україні мені на мітингах доведеться зосереджуватися на внутрішніх питаннях?» - подає агентство Reuters висловлювання Макрона в інтерв’ю радіостанції RTL.
Макрону навіть доводиться виправдовуватися за те, що він, виявився єдиним західноєвропейським лідером, який вів переговори з Путіним, шукаючи способів політичного чи дипломатичного запобігання чи припинення війни.
«Я не прихильник Путіна. Це не я шукав фінансування з Росії», - дорікнув нещодавно Макрон, натякаючи на 9 мільйонів євро позики, які партія Марін Ле Пен отримала з чесько-російського банку, змагаючись за президентство 2017 року.
Президент Путін тоді відкрито виявив підтримку Ле Пен, влаштувавши їй прийом у Кремлі, а вона впродовж багатьох років критикувала політику міжнародних санкцій проти Росії.
Макрон стверджує, що програма Ле Пен «призведе до величезного безробіття, відлякавши інвесторів».
«Її засадничі ідеї не змінилися: це расистська програма, що має на меті розділити суспільство і вона дуже жорстока», - вважає Макрон.
Ле Пен в інтерв’ю радіо France Info у п’ятницю сказала: «Еммануель Макрон не знає моєї програми. Він, напевне, має на увазі програму Жан-Люка Меланшона».
Жан-Люк Меланшон - крайній лівий політик також знову виявився серед лідерів президентських перегонів у Франції.
Він збирає десятки тисяч прихильників на демонстрації, обіцяючи забрати статки у багатіїв і зменшити пенсійний вік до 60 років (тепер французи отримують пенсію з 62 років і уряд каже про необхідність подальшого підвищення пенсійного віку).
Меланшон також хоче виходу Франції з НАТО і критики стверджують, що він симпатизує Росії.
Інші кандидати:
Валері Пекресс - представниця правоцентристських сил.
Ерік Земмур - крайньо-правий колишній журналіст і телекоментатор, відомий прихильністю Путіна.
Янік Жадо - якого підтримує Партія зелених. Він один з кандидатів, який регулярно відвідує антивоєнні демонстрації на підтримку України.
Фаб’єн Руссель - представник Комуністичної партії.
Анн Ідальґо - кандидатка від Соціалістів, яка жорстко критикує Кремль.
Наталі Арто - від крайньо-лівої партії Робітничої боротьби.
Філіп Путу - від нової антикапіталістичної партії
Жан Лассаль - радикальний прихильник руху Жовтих жилетів
Ніколя Дюпон-Еньян - виступав проти ЄС і проти допомоги зброєю Україні.
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