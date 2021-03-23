Байден виступив із заявою щодо вбивства 10-х осіб у штаті Колорадо - закликав Сенат ухвалити закони, які "збережуть життя"

Президент США Джо Байден у вівторок виступив із заявою щодо стрілянини у Колорадо, в результаті якої загинули 10 осіб. Звертаючись до країни, президент висловив глибоке співчуття рідним і близьким загиблих. Він високо оцінив дії поліції щодо затримання підозрюваного і допомоги постраждалим.

Глава Білого дому знову заявив про важливість боротьби проти насильства з використанням вогнепальної зброї.

У ході виступу президент Байден підняв проблему вдосконалення контролю над обігом вогнепальної зброї. Він наголосив на необхідності негайно діяти в цьому напрямку заради порятунку життів американців.

Президент закликав негайно ухвалити законодавчі заходи щодо посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Байден також назвав "визначенням американського героя" поліцейського, якого було вбито, коли він за викликом прибув до місця стрілянини.

Як повідомляє журналіст "Голосу Америки" Стів Герман, сьогодні у Білому домі повідомили, що адміністрація розглядає і можливість президентських указів для забезпечення контролю обігу вогнепальної зброї.

"Розглядається широке коло варіантів, і очевидно трагедії подібні тій, що мала місце останньої ночі, та стрілянина у Атланті нагадують наскільки важливо рухатись уперед із заходами спрямованими на забезпечення безпеки вогнепальної зброї", - цитує речницю Білого дому, Джен Псакі журналіст "Голосу Америки".

"Масові розстріли цього тижня були абсолютно жахливими. Вони нагадують, що зрозумілі закони щодо попередження начильства із використанням вогнепальної зброї мають стати законом. Два тижні тому, ми ухвалили таке законодавство у Палаті представників Конгресу США. Президент Байден готовий підписати. Сенат має діяти", - твітує сьогодні конгресмен-демократ Майк Левін.

Виступ президента прозвучав перед його від'їздом до штату Огайо.

Раніше він розпорядився приспустити всі прапори в Білому домі.

Стрілянина сталася в понеділок в супермаркеті King Soopers в місті Боулдер в штаті Колорадо. Серед загиблих - співробітник поліції. Мотиви нападу поки не встановлені.

У вівторок влада повідомила, що готується висунути звинувачення 21-річному чоловікові на ім'я Ахмад Аль Аліві Алісса. Підозрюваний, який проживає в місті Арвада в Колорадо, отримав поранення в ногу в ході перестрілки з поліцією і зараз знаходиться в лікарні у стабільному стані.

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