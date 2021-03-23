США потрясла стрілянина у штаті Колорадо - 10 вбитих, мотиви нападника невідомі

В результаті стрілянини, влаштованої нападником у супермаркеті міста Боулдер, що у штаті Колорадо, загинули десять осіб, включно із офіцером поліції, повідомили представники влади.

Підозрюваного взято під варту, заявили посадовці поліції на брифінгу увечері в понеділок.

Раніше американські телеканали показали кадри, на яких видно, як поліцейські виводять з будівлі супермаркету оголеного по пояс скривавленого чоловіка в наручниках.

У вівторок правоохоронці повідомили, що у нападі підозрюють 21-річного Ахмада Аль Аліві Алісса (Ahmad Al Aliwi Alissa - англ.). За словами його брата, які наводяться у ЗМІ, чоловік потерпав від депресії, був анти-соціальним та параноїдальним.

Як відзначає видання The New York Times, у недалекому минулому у штаті Колорадо відбувались масові розстріли, включно із розстрілом у кінотеатрі міста Аврора у 2012-му році, коли нападник вбив 12 осіб на показі фільму про Бетмена. У 1999-му році нападник розстріляв вчителя та 12-х школярів у школі міста Колумбайн.

Мотиви нападника невідомі, заявив представник поліції командувач Керрі Ямагуті на прес-конференції. Загиблий офіцер був співробітником департаменту поліції Боулдер, повідомив він.

Представники правоохоронних органів заявили, що підозрюваний використовував гвинтівку типу AR. Як відзначають коментатори, днями суд відхилив заборону носити містом автоматичні гвинтівки та магазини великої ємності. Як повідомляє місцеве видання Denver Post, суд постановив, що подібні заборони можуть запроваджуватись лише федеральним законодавством, або законодавством на рівні штату. Місто хотіло регулювати дане питання самостійно.

Очевидці розповіли місцевим телеканалам, що якийсь чоловік раптово відкрив вогонь в магазині King Soopers, викликавши паніку серед покупців. Він спробував вийти з будівлі, коли на місце виїхала поліція.

«Моє серце розривається, коли ми бачимо, що ця нечувана подія сталася в Боулдері», - йдеться в заяві губернатора Колорадо Джареда Полісу, розміщеній в Твіттері.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що президент Джо Байден вже поінформований про те, що трапилося.

«Президента було поінформовано про стрілянину в Колорадо, його команда буде тримати його в курсі щодо розвитку подій», - написала Дженніфер Псакі в Твіттері.

"Ми не можем прийняти це, як частину американського життя", - твітує міністр транспорту США Піт Бутиджіч.

Розстріл у Колорадо негайно став частиною внутрішньоамериканських дебатів про обіг вогнепальної зброї, право на володіння нею, тощо.

"У Демократичної партії є політичні рішення у відповідь на це, хоча деякі із них імовірно неефективні, або недоречні. Все одно, це пропоновані заходи. Чи має Республіканська партія на рівні штату, чи країни будь-які пропозиції спрямовані на те, щоб зменшити імовірність подібних актів?" - твітує американський політичний аналітик Білл Крістол.

"Кожен має бути здатний піти до магазину, до кіно, чи церкви без страху нападу з використанням вогнепальної зброї. Не можна допустити, щоб це стало новою нормою. Ми маємо діяти", - твітує сенаторка-демократка Теммі Дакворт.

"Це 7-мий масовй розстріл за 7 днів. Наші громади живуть у страху і потребують більшого ніж "думок та молитв". Годі покривати лобістів прав володіння вогнепальною зброєю. Ми маємо негайно ухвалити закони щодо вогнепальної зброї", - твітує конгресвумен-демократка Ільхан Омар.

"Мої молитви з родинами жертв сьогоднішньої трагедії у Боулдері. Я приєднуюсь до всієї громади у Боулдері у жалобі за бездумно забраними життями. Я вдячний правоохоронцями, які прибули на місце події за лічені хвилини. Вони справжі герої", - твітує конгресмен-республіканець Кен Бак.

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