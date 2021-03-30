Президент США Джо Байден оприлюднив перший список кандидатів на посади федеральних суддів. Серед 11 номінантів - три афроамериканки, мусульманин і уродженець одного з тихоокеанських островів.

«У цей новаторський список номінантів входять найкращі, найбільш блискучі уми серед представників американської юриспруденції», - наголошується в заяві президента США.

У заяві підкреслюється і «широке різноманіття досвіду і поглядів» номінантів.

У переліку кандидатур на посади окружних суддів - Кетанджі Браун-Джексон, Тіффані Каннінгем і Кендес Джексон-Еківумі.

Захід Н. Курайші, в даний час займає судову посаду в штаті Нью-Джерсі, може стати першим мусульманином на посаді окружного федерального судді.

Флоренс Пен може стати першою американкою азійського походження, яка у разі затвердження Сенатом, обійме посаду окружного судді в Окрузі Колумбія.

"Президент Байден протягом всієї своєї кар’єри був відданий питанню посилення федеральної судової системи, і це відображається в історично швидкому темпі, у якому він рухається, щоб заповнити вакансії у федеральних судах", - йдеться в заяві Білого дому. "Намір призначити 11 осіб сьогодні - це швидше, ніж будь-який президент у сучасній історії. Що стосується системи окружних судів, жодна з останніх чотирьох адміністрацій не призначила більше двох кандидатів до цього моменту їх роботи".

Прогресивні групи схвально висловились щодо списку Байдена. Брайан Фаллон, виконавчий директор організації Вимога Справедливості, високо оцінив оголошення Байдена, особливо його відбір кандидатури Джексон.

"Суддя Кетанджі Браун-Джексон - це зростаюча зірка, робота якої в Апеляційному суді може стати наріжним каменем, - сказав Фаллон. "Вона та інші державні адвокати та юристи з питань захисту прав людини у цій групі саме тими суддями, які нам потрібні, щоб збалансувати наші суди".

Але, як очікується, республіканці чинитимуть спротив призначенню Джексон.

"Темна грошова мережа лівих вимагає суддів, яка б підтримала їх політичну повістку, і Байден виконує їх вимоги», - сказала в інтерв’ю каналу Fox News президентка консервативної організації "Мережа судової кризи" Керрі Северіно, додавши, що, як очікується, Джексон здійснюватиме прогресивні погляди у прийнятті своїх рішень.

Всі висунуті президентом кандидатури, серед яких 9 жінок, підлягають затвердженню Сенатом.

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