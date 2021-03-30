Опитування: формальне членство в американських релігійних громадах впало до рекордно низького рівня

Частка американців, які є формальними членами будь-якого дому молитви (houses of worship - англ.), впала нижче 50 відсотків вперше за вісімдесят років, свідчать дані опитування, опублікованого соціологічною компанією Gallup напередодні.

Членство в американських релігійних громадах неухильно знижувалося протягом останніх двох десятиліть.

До 2000 року членство у релігійних громадах зазвичай зберігалося на рівні близько 70 відсотків, коли Gallup почав заміряти його в 1930-х.

можливо, що частина зменшення у 2020-му році була тимчасовою і пов'язана з пандемією коронавірусу

У 2020 році членство досягло рекордно низького рівня в 47 відсотків.

«США лишаються релігійною країною, і більше ніж 7 із 10 осіб заявляють про приналежність до якоїсь організованої релігії. Попри це, значно менше, тепер менше половини, мають формальне членство у конкретному домі молитви. Хоча можливо, що частина зменшення у 2020-му році була тимчасовою і пов'язана з пандемією коронавірусу, подальше зменшення здається невідворотним, з огляду на значно менші рівні релігійності та членства у церквах серед молоді у порівнянні із старшими поколіннями», - відзначає доповідь.

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