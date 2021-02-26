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Удар США по проіранських бойовиках викликав критику в Америці - у Байдена пообіцяли надати Конгресу детальну інформацію

Американські гелікоптери Blackhawk на базі США в східній Сирії. Архівне фото.

Білий дім наступного тижня надасть лідерам Конгресу секретний брифінг щодо удару завданого силами США у четвер у Сирії. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також зазначила, що Міноборони США надав брифінг лідерам Конгресу напередодні.

Як повідомлялось раніше, американські військові в четвер завдали авіаудару у Сирії по будівлі, що належить воєнізованому угрупованню, підтримуваному Іраном.

За словами співрозмовника «Голосу Америки» у Пентагоні, удар був завданий по «цілі, яка використовується декількома угрупованнями, які підтримує Іран». Джерело додало, що атака була здійснена для запобігання подальшим обстрілам з боку бойовиків, а також «як відповідь на недавні обстріли сил США і коаліції».

Рішення адміністрації США зустріло критику з боку частини політиків, громадськості у Сполучених Штатах Америки.

"Я дуже занепокоєний з приводу удару сил США у Сирії минулої ночі. Президент має відповідальність гарантувати безпеку американців, але надто довго адміністрації від обох партій тлумачать свої повноваження надзвичайно широко, щоб продовжувати війну. Це має закінчитись", - твітує сьогодні сенатор-демократ Берні Сандерс.

"Адміністрація має надати юридичні підстави для повітряних ударів по Сирії, та обгрунтування, чому знадобились військові дії без погодження з боку Конгресу", - твітує конгресвуман-демократка Ільхан Омар.

"Ми не можемо вимагати схвалення військових ударів Конгресом лише, коли йдеться про президента-республіканця. Адміністрація у цьому випадку мала добиватись схвалення з боку Конгресу. Ми маємо працювати над тим, щоб допомогти Близькому Сходи, а не, щоб загострити там ситуацію", - твітує конгресмен-демократ Ро Ханна.

Розкритикував дії адміністрацій Байдена і сенатор-демократ Тім Кейн.

"Наступальні військові дії без схвалення Конгресом є неконституційними без виняткових обставин", - йдеться у заяві Кейна.

"Я засуджую втручання у громадянську війну у Сирії. Я також засуджую напад на суверенну націю без відповідних повноважень. Які повноваження має президент США для удару по Сирії? Можливо хтось може запитати речницю білого дому?", - твітував раніше сенатор-республіканець Ренд Пол.

Вірусної популярності у соціальній мережі Twitter також набувають численні повідомлення, які протиставляють удар у Сирії невиконаним передвиборчим обіцянкам Байдена щодо фінансової підтримки американців, які втратили роботу під час пандемії, заходів у царині імміграції, тощо.

"Ми здобували перемогу у [традиційно республіканському] штаті Джорджія для Байдена не для того, щоб він завдав удару по Сирії. Ми здобували перемогу для Байдена, щоб отримати фінансову допомогу у $2000.", - твітує колишній член виборчої кампанії Берні Сандерса, Джамал Грін.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі
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За вказівкою Байдена, США провели авіаудари по об’єктах у Сирії

Як повідомляв "Голос Америки", авіаудари було проведено по інфраструктурі, яку використовують підтримувані Іраном бойовики в Сирії, у відповідь на нещодавні напади проти персоналу США та коаліції в Іраку, повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Ударами, як заявляють у Пентагоні, було, зокрема, зруйновано об‘єкти, які використовували деякі проіранські групи, включно з групами Каїт’іб Хезболла та Каїт‘їб Саїд аль-Шухада, на прикордонних контрольних пунктах.

Організація «Нагляд за правами людей в Сирії» повідомила, що від удару загинуло 22 людини. Іранські державні новини заявляють про 17 загиблих, пише NBC News.

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