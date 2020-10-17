Трамп пожартував про виїзд зі США у разі програшу Байдену

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю у ході зустрічі із виборцями у штаті Джорджія (виправлено, раніше було помилково вказано, штат Флорида - прим. ГА) назвав свого суперника на виборах "найгіршим кандидатом в історії президентської політики" та пожартував, що йому можливо доведеться залишити країну, якщо він програє Джо Байдену.

"Я не повинен про таке жартувати, але знаєте що? На мене тисне те, що я змагаюсь із найгіршим кандидатом в історії президентської політики. Лише уявіть, що я програю. Все життя. Що я робитиму? Скажу: "я програв найгіршому кандидату в історії політики. Я не почуватимуся добре. Може мені доведеться залишити країну? Не знаю", - жартівливо заявив президента США.

Я не повинен про таке жартувати, але знаєте що? На мене тисне те, що я змагаюсь із найгіршим кандидатом в історії президентської політики

Як відзначає видання The Hill, у 2016-му році Трамп жартував, що якщо не виграє номінацію Республіканської партії він піде з публічного простору.

Низка провідних ЗМІ США та оглядачів не подають заяву президента США як жарт. Наприклад, видання The Daily Beast пише, що Трамп "пригрозив", що залишить країну. Інші видання також повідомляють про слова Трампа, як про серйозну заяву.

У ході іншого виступу перед виборцями того ж дня, Трамп також жартома заявив, що "знайде шлях" звільнити губернатора штату Флорида (де відбувався захід - прим. ГА), якщо не виграє у ньому. Губернатор штату Флорида є прихильником президента США.

Відповідно до низки опитувань, президент США Дональд Трамп поступається Джо Байдену перед виборами, які відбудуться 3-го листопада.

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